Cine ligero y de abundante acción para el verano

La expansión del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), cimentado sólidamente desde su primera y exitosa etapa, continúa. Su Fase 4 se decanta por seguir la experimentación que rindió frutos justo en "Thor: Ragnarok" (2017), de Taika Waititi.



Consiste en crear una mezcla llamada “dramedia”. O sea, algo de drama y algo de comedia. "Thor, amor y trueno" (2022), filme siete de Waititi, 29 del UCM y cuarto dedicado al personaje, es el resultado. Integra otro elemento, Gorr el asesino de dioses (Christian Bale), dándole una rara dimensión filosófica: ¿qué sucedería si alguien emprendiera un deicidio?



Claro que esto no disminuye el nivel de entretenimiento, fantástico, de la cinta, prodigio de equilibrio. A nivel dramático, y también al de la ultra dinámica foto del casi novato Barry Baz Idoine, que pasa de una gama tonal brillante, pensada para comedia, a otra, más oscura, llena de acción, en un parpadeo.



El valor está en hacer un circo a tres pistas, con la crisis existencial -desde "Avengers: endgame" (2019)-, de Thor (Chris Hemsworth); su encuentro con el botaneable Starlord (Chris Pratt); o curando su corazoncito tan humanamente lastimado por Jane (Natalie Portman), y enfrentando a Gorr.



El mejor giro de la historia escrita por Waititi & Jennifer Kaytin Robinson está en qué le sucede a Jane. Lo que replantea la mitología del semitrágico héroe shakespeareano propuesto en Thor (2011 Branagh), que Waititi pone al día combinando tramas de cómics escritos entre 2012 y 2015 por Jason Aaron, "The God Butcher & The Goddess of Thunder".



"Thor: amor y trueno", filme ligero, de abundante acción, es uno de verano con todas las de la ley. Conserva el nivel de diversión del Thor previo y revela el seguro paso que lleva el UCM. Un buen capítulo de la saga más ambiciosa en la historia del cine.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.