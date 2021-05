Manos sobre la ciudad … y sobre la República

Cuando los de antes son los mismos. Las dramáticas narraciones, potenciadas por los relatos fotográficos y de video del desplome del convoy en la Línea 12 del Metro, remitieron a este entristecido y longevo comunicador a las imágenes neorrealistas de Manos sobre la ciudad (1963), la película de Francesco Rossi, sobre un despiadado constructor napolitano de obra pública, con fuertes ligas en la maquinaria del poder político en proyectos de ganancias a gran escala. Con sus contrapartes en el gobierno, enfrenta impasible el colapso de un multifamiliar construido por su empresa con materiales deleznables, con saldo de decenas de muertes de pobladores pobres, como los que en su mayoría sucumbieron antenoche en la estación Olivos de la alcaldía de Tláhuac.

Con las manos sobre la Ciudad de México, un mismo grupo gobernante, con diferentes etiquetas y sucesivas lealtades y traiciones, domina la capital de la República desde hace un cuarto de siglo. Y ello constituye el mejor mentís a la retórica de la cabeza de esa fuerza política, el presidente López Obrador, quien casi a la mitad de su periodo constitucional, aparte de sus planes cada vez más evidentes de extenderlo para sí o para su grupo, al menos por otro cuarto de siglo, suele culpar a ‘los de antes’ de los abultados saldos negativos de su gestión. No lo debería hacer más, ante este episodio sangriento y gravoso para el desplazamiento de miles de trabajadores. Y es que, como otros proyectos polémicos de este régimen, la Línea 12 estuvo a cargo de políticos y contratistas de larga data, hasta hoy, en el entorno del actual presidente.

Pero estábamos con la peli de un gran cineasta italiano comprometido con la izquierda. Por tanto, nos brinda un personaje del Partido Comunista lanzado con gran celo a una investigación para establecer las conexiones de la muerte colectiva con empresarios y políticos del gobierno del que forma parte. Poco que ver con la verborrea generada en la mañanera de ayer, y después, con giros previsibles del tipo de que “siguen las investigaciones en curso”, “habrá que esperar resultados de peritajes” y “no vamos a ocultar nada ni a tapar a nadie”: palabrería repetida como cortina de humo para darle largas al asunto y acaso cerrar con el sacrificio de un chivo expiatorio.

Manos sobre la República. Pero está también el involucramiento en la tragedia de personajes que aspiran ¿ingenuamente? a la sucesión en el gran trono o al menos en un tronito bajo el gran trono del transexenal tetra transformador. Y ya saben quién decidirá el veredicto, tanto sobre la responsabilidad del colapso de Tláhuac como sobre la sucesión o la no sucesión. Manos sobre la República.

Así cualquiera es genio. Exaltar como genial la operación de AMLO para burlar —contra algún vestigio de civilidad— las resoluciones del INE y el Tribunal Electoral, más los derechos de militantes de Morena y, en el fondo, para corromper el sentido de la ley, equivale, por ejemplo, a seguir exaltando, contra el desarrollo de los estudios de comunicación, el supuesto genio comunicativo de Goebbels. En un caso se exalta el monopolio, sin reglas ni contrapesos, de las decisiones del dueño de un partido y detentador, de facto, de buena parte de los poderes del Estado, puestos al servicio de la impunidad propia y de la persecución de los demás. No hay mérito si no se somete, como los demás, a las normas y a las instituciones. Mientras en el otro caso lo que se admiraba era el monopolio de las trasmisiones de saturación de la radio alemana —todos los días, a todas horas— con las mentiras de los mensajes del nazismo. Y no es que éstos brillaran por sus capacidades persuasivas, sino que no había manera de cotejarlos, dado el silenciamiento, la difamación sistemática y la persecución de otras voces. Así cualquiera es genio. Profesor de Derecho de la Información. UNAM