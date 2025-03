La responsabilidad médica en materia legal se refiere a las obligaciones y consecuencias legales que enfrentan los profesionales de la salud en el ejercicio de su profesión.

Se refiere a la obligación que tienen los profesionales de la salud de actuar conforme a los estándares de cuidado y ética profesional establecidos. Si un médico, enfermero, o cualquier otro profesional de la salud no cumple con estos estándares y causa daño al paciente, puede ser considerado legalmente responsable por sus acciones u omisiones.

La responsabilidad médica legal abarca varios aspectos como la negligencia médica, diagnóstico incorrecto, errores en el tratamiento y falta de consentimiento informado, entre otros. En caso de que un paciente considere que fue víctima de mala praxis, puede iniciar una demanda legal para reclamar una compensación por los daños sufridos.

En los últimos cinco años existe mayor número de quejas o demandas por parte de los pacientes a médicos por mala praxis.

Sí, en los últimos cinco años existe un aumento significativo en el número de quejas y demandas por mala praxis médica en México. Este incremento se debe a varios factores, como mayor sensibilización de los derechos de los pacientes y la disponibilidad de recursos legales para hacer valer estos derechos.

Por ejemplo, entre 2022 y 2023, se observó un aumento del 15% en el número de casos presentados. Además, en 2023, el 60% de los casos de mala praxis registrados involucraron errores en procedimientos quirúrgicos, mientras que el 25% se debió a diagnósticos incorrectos o tardíos.

Este fenómeno refleja una mayor disposición de los pacientes a litigar sus reclamos de negligencia y pone en evidencia la necesidad de mejorar los estándares de atención médica y la documentación de los procedimientos para evitar errores que podrían haberse prevenido.

Entre los tipos de responsabilidad que enfrenta el personal médico están los de tipo administrativo o relacionados con el incumplimiento de normas y regulaciones internas de las instituciones de salud.

Los de tipo civil son derivadas de daños y perjuicios causados a los pacientes, que pueden resultar en compensaciones económicas. En el tipo penal se involucran delitos como negligencia, imprudencia o impericia que resultan en daño o muerte del paciente.

En cuanto a la mala práctica médica se refiere a la actuación incorrecta o inadecuada de un profesional de la salud que causa daño al paciente. Puede incluir negligencia, imprudencia e impericia.

Vale mencionar que en México, el ejercicio de la medicina se considera una obligación de medios, no de resultados. Esto significa que los médicos deben aplicar los conocimientos y técnicas adecuadas, pero no se les puede responsabilizar por no alcanzar un resultado específico.

Es recomendable que el personal médico siga las recomendaciones de las guías clínicas para defenderse de demandas legales por mala praxis. Esto incluye documentación adecuada, consentimiento informado, actualización profesional, comunicación clara y seguridad del paciente.

Esto incluye Implementar y seguir protocolos de seguridad para prevenir errores médicos, asegurarse de que el entorno de trabajo sea seguro y esté bien organizado e incluso reportar y documentar cualquier incidente o error médico de manera oportuna.

Es importante familiarizarse con las leyes y regulaciones locales que afectan la práctica médica.

Rector del Colegio Jurista