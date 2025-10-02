Decálogo para nuevos Juzgadores

Una brújula ética, narrativa y práctica para ejercer la judicatura con excelencia y humanidad

1.Escucha activa y radica. Implica no juzgar antes de escuchar. La voz de las partes no es ruido procesal: es el eco de vidas que reclaman justicia. Escuchar es el primer acto de jurisdicción.

2. Imparcialidad con conciencia histórica. Ser imparcial no es ser neutro. Es reconocer los desequilibrios estructurales y decidir con equidad, sin prejuicios, pero con memoria.

3. Lenguaje claro, humano y transformador. Es redacta sentencias que puedan ser leídas por quienes las viven. La justicia no debe hablar en clave cifrada: debe narrar, explicar y sanar.

4. Integridad sin espectáculo. La ética judicial no se exhibe: se practica. Evita protagonismos, pero no renuncies a la firmeza moral. Se necesita ser ejemplo sin buscar aplausos.

5. Diligencia con sentido de urgencia humana. Los plazos no son meros términos procesales, sino tiempos de espera para quien sufre. La celeridad es también una forma de reparación y respeto.

6. Formación continua y crítica. No basta con conocer la ley, hay que interrogarla. Estudiar, desaprender, actualizarse. La buena judicatura es también una práctica intelectual.

7. Empatía sin paternalismo. Es comprender sin invadir. Sentir sin sustituir. La empatía judicial es una forma de respeto, no de tutela.

8. Independencia con responsabilidad institucional. Implica decidir libremente, pero no de manera aislada. La independencia judicial no es soledad sino compromiso con el Estado de Derecho y con la comunidad jurídica.

9. Perspectiva de derechos humanos y diversidad. Toda decisión judicial debe ser un acto de inclusión. Reconoce las múltiples identidades, vulnerabilidades y contextos. Juzgar es también visibilizar.

10. Memoria y legado. Cada sentencia es una página en la historia jurídica. Ser consciente de nuestra huella. Juzgar también es escribir el futuro.

Rector del Colegio Jurista