Hispanidad mestiza

El 12 de octubre es un día significativo en nuestra historia. Una fecha en la que los destinos de dos mundos se entrelazaron de manera inexorable para crear un momento nuevo que nos alcanza al día de hoy. El encuentro entre América y Europa marcó el inicio de una transformación cultural, lingüística, política y espiritual que continúa modificándose y expandiéndose a lo largo y ancho de todas nuestras fronteras, y de otras latitudes, como lo es el caso de los Estados Unidos de América, en donde hay cerca de 65 millones de hispanoparlantes.

En esta ocasión conmemoramos los frutos de ese encuentro: las maravillas que ha traído a la humanidad. Hemos heredado un compendio exquisito de conocimientos, conceptos, diversas tradiciones y saberes ancestrales que conservan antiguas costumbres y también que reflejan la historia de un sincretismo único y singular. Sobre todo, celebramos el lenguaje que compartimos y la manera tan particular de cada país para hacerlo suyo: en él, habita lo que nos hace amigos cercanos, pero también aquello que nos otorga una identidad única y propia. En suma, el lenguaje es el gran testigo de nuestra historia y el conducto de nuestra fraternidad; y es gracias a él que existe una hispanidad expandida entre continentes, generaciones y épocas.

En España, el 12 de octubre se conoce como el Día de la Hispanidad. Al respecto, Miguel de Unamuno se preguntaba: "¿Qué es la Hispanidad? Ah, sí yo la supiera... Aunque no, mejor es que no la sepa, sino que la anhele, y la añore, y la busque, y la presienta, porque es el modo de hacerla en mí". Es el modo de hacerla en mí, es una manera bellísima de entender la hispanidad porque eso significa que no existe una sola: cada país hispanoparlante tendrá su forma de entenderla y, dado que el lenguaje no es sólo un vehículo sino también un motor, las aportaciones de cada nación a la hispanidad, por ser en su núcleo tan diversas, son igualmente ricas. En otras palabras, el alma de la hispanidad vive en constante movimiento y se traduce en un acervo filosófico, literario y artístico sin precedentes que no sería posible sin la heterogeneidad de nuestras gentes y sus usos, costumbres, tradiciones, sus valores y sus principios. Hoy en día es imposible visualizar una hispanidad sin tomar en cuenta las raíces indígenas que aún florecen en muchas naciones latinoamericanas. Una hispanidad mestiza.

El ilustre Miguel de Cervantes Saavedra en su magnífica obra "Don Quijote de La Mancha" escribió: "En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia". Es precisamente eso lo que celebramos hoy; porque si bien el español no es sin Cervantes, tampoco lo es sin Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral, Jorge Luis Borges, Eduardo Galeano, Octavio Paz, García Márquez, Vargas Llosa y tantos otros y otras más que han construido universos enteros que nos esperan parados en nuestros estantes para darle sentido a nuestras ideas y sentimientos, así como la comprensión del porqué de muchas cosas que ofrece el mundo. El logro hispano en literatura es uno de los más ricos y diversos de la historia humana. ¡Qué orgullo compartido!

Hoy es digno de celebrarse el sendero de cooperación que tenemos ante nosotros, reconociendo que ha sido forjado a partir de los aprendizajes que nos ha dejado nuestra historia. Como bien afirmaba José Ortega y Gasset, "El progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer sino al revés, en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor." El progreso de la relación entre México y España las ha convertido en naciones aliadas que cuentan con un vínculo único que les permite disfrutar de ese intercambio comercial fuerte y una admiración cultural mutua.

El 12 de octubre nos invita a conmemorar la riqueza de nuestro pasado compartido, a reconocer la diversidad que nos define y a mirar hacia el futuro con esperanza y voluntad para impulsar un mayor grado de cooperación e integración entre nuestras naciones. Que este día nos inspire a seguir construyendo puentes entre nuestras culturas y a mantener viva la llama de la hispanidad en nuestros corazones.

Si la búsqueda de identidad dentro de la hispanidad puede que esté en uno mismo, también se puede encontrar con el otro. De tal manera que al respetar nuestras diferencias es también una oportunidad para reconocer la fortaleza de la unión, en la que convergen similitudes de una gran hispanidad, una fusión que le da identidad y capacidad de influir a 800 millones de hispanoparlantes en el mundo. Para el Tlatoani y poeta Nezahualcóyotl Yoyotzin, la identidad vive dentro de la conexión con el otro y se afirma en la reunión, en el encuentro, con buena fe y voluntad. Por ello les comparto el día de hoy un extracto de su cantar (Cuícatl) “He llegado”:

“Ya busco presuroso

Mi canto verdadero,

Y así también busco

A ti, amigo nuestro.

Existe la reunión:

Es ejemplo de amistad.”

Fragmento del discurso que pronuncié en ocasión del Día de la Hispanidad en la Casa de España en Nueva York.

Cónsul General de México en NY.@Jorge_IslasLo