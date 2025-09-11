El Paquete Económico 2026 como herramienta de justicia social

«El crecimiento económico no es suficiente si no se distribuye de manera equitativa. La prosperidad debe llegar a todos los rincones de la sociedad para que sea realmente sostenible.»

Joseph Stiglitz

El Paquete Económico es el conjunto de propuestas que el Gobierno de México presenta anualmente al Congreso para definir cómo planea obtener y distribuir los recursos del país. Incluye tres elementos clave: la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los Criterios de Política Económica, cuyo objetivo es organizar las finanzas públicas para el siguiente año fiscal.

El Paquete Económico 2026, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, marca un giro significativo en la política fiscal y social de México, con un enfoque centrado en reducir la desigualdad y fortalecer los programas de bienestar para los sectores más vulnerables. Este paquete no es solo un ajuste financiero, sino una apuesta por la prosperidad compartida, donde la justicia social es el eje central.

Una de las medidas más destacadas es el ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en productos como bebidas saborizadas, tabaco y servicios digitales que promueven videojuegos con contenido violento. El objetivo es aumentar la recaudación fiscal y desincentivar el consumo de productos que afectan negativamente la salud pública. Esta estrategia se alinea con la teoría de Joseph Stiglitz sobre los “impuestos a las externalidades”, que gravan aquellos productos cuyo consumo genera costos sociales, como el aumento de enfermedades asociadas al azúcar y al tabaco. Al elevar estos impuestos, se busca financiar parte de los costos del sistema de salud y fomentar hábitos más saludables en la población.

De manera paralela, se proponen reformas al Código Fiscal de la Federación para mejorar el control de las actividades económicas y combatir con mayor eficacia la evasión fiscal. La digitalización del sistema tributario y el fortalecimiento de los controles aduaneros son dos medidas clave. Estas acciones permiten a las autoridades identificar de forma más precisa las transacciones económicas, reduciendo las fugas de recursos que podrían destinarse a programas sociales.

En cuanto al Presupuesto de Egresos, se asigna una mayor proporción de recursos a programas sociales fundamentales para la población más vulnerable, como la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, las becas para educación básica y el Programa de Salud Casa por Casa. Además de incrementar su financiamiento, se perfeccionará su distribución para garantizar que los apoyos lleguen de forma más eficiente a quienes más los necesitan. Asimismo, el Programa de Producción para el Bienestar se fortalece con el objetivo de impulsar la autosuficiencia y el desarrollo de las comunidades rurales, integrando a pequeños productores a la economía formal.

Este enfoque refleja el compromiso de la presidenta Sheinbaum con las causas estructurales de la desigualdad en México. Aunque algunas medidas fiscales podrían generar resistencias, especialmente los aumentos de impuestos, el impacto positivo en salud pública y justicia social es considerablemente mayor. A diferencia de políticas que buscan equilibrar las finanzas a corto plazo, el Paquete Económico 2026 apuesta por una visión de largo plazo, donde el bienestar de la población es la prioridad central. Desde la perspectiva de Stiglitz, la intervención del Estado es esencial para corregir las fallas del mercado que tienden a concentrar la riqueza y perpetuar la desigualdad. Stiglitz defiende un sistema fiscal progresivo que no solo genere recursos, sino que redistribuya el ingreso de forma más equitativa.

El Paquete Económico 2026 refleja estas ideas: refuerza los programas sociales y canaliza parte de los ingresos fiscales hacia salud, educación y bienestar social, buscando reducir la pobreza y crear un círculo virtuoso de prosperidad compartida. El fortalecimiento de pensiones, becas educativas y la atención médica domiciliaria son ejemplos claros de cómo este paquete busca garantizar que todos los mexicanos, independientemente de su situación económica, tengan acceso a una vida digna. Estos programas no solo atienden necesidades inmediatas, sino que también constituyen una inversión estratégica en el futuro del país, al ampliar las oportunidades para los sectores más desfavorecidos.

En síntesis, el Paquete Económico 2026 representa un paso firme hacia un modelo económico más inclusivo, donde el Estado asume un papel activo en la corrección de desigualdades y en la promoción de una distribución justa de los recursos. Con ello, la presidenta Sheinbaum demuestra que su administración está dispuesta a tomar decisiones difíciles y asumir la responsabilidad histórica de construir una economía que no deje a nadie atrás.

Secretario general del IMSS