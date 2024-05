Cómo recibirá económicamente el país Claudia Sheinbaum

«¿No es extraño? Los mismos que se ríen de los adivinos se toman en serio a los economistas.»

Anónimo.

El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum recibirá un país económicamente sano. Diversos indicadores son muestra de ello, por ejemplo: México se ha convertido en la doceava economía del mundo, con tres años de crecimiento por arriba del promedio histórico: 3.2% real en 2023. El desempleo se encuentra en mínimo histórico, siendo una de las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el índice más bajo en este rubro. En el actual sexenio el salario mínimo pasó de 88 pesos en 2019 a 248 pesos en 2024, un incremento de 160 pesos, el mayor aumento en más de tres décadas. El año pasado hubo récord histórico de Inversión Extranjera Directa con más de 36 mil mdd. A diferencia de los gobiernos anteriores, en la recta final del actual gobierno no hay incertidumbre económica y el peso mexicano se ha apreciado con respecto al dólar estadounidense.

Todos estos datos se ven reflejados en el sentir de la gente que ha aumentado su confianza en el Gobierno, dado que esta ha incrementado en un 12% de 2008 a 2022. Pese a los ataques de los conservadores que han buscado descalificar, calumniar y mentir para tratar de convencer a las personas de que su percepción de la realidad es que la debe prevalecer en la sociedad, no pueden negar el hecho de que prácticamente tres de cada cuatro familias reciben al menos uno de los Programas para el Bienestar. Han dicho que en el hipotético caso de llegar a gobernar el país acabarán en seis años con la pobreza; no obstante, cuando ellos eran los gobernantes no redujeron el número de pobres: Con Vicente Fox eran 49 millones, con Felipe Calderón eran 52.8, con Enrique Peña Nieto eran 52.2 millones y con Andrés Manuel López Obrador son 46.8 millones al término del 2023.

El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum enfrentará diversos retos, comenzando por factores globales como son los diversos conflictos bélicos que se desarrollan en otras latitudes y como estos repercuten en las cadenas de suministro y logística de diversas mercancías y bienes. El calentamiento global cambiará la forma en que vivimos en los siguientes años; esto representa un desafío en múltiples sentidos, desde garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a agua potable y generar diversas estrategias para captar este líquido y reutilizarlo de la manera más eficiente posible. El agua debe de seguir siendo un derecho y no un bien comercial que esté sujeto a las leyes del libre mercado, tal como quieren los políticos de derecha.

La próxima administración tendrá la misión de atender primero a los menos favorecidos y ofrecerles un mayor bienestar en sus condiciones de vida. No puede volver a haber gobierno rico y pueblo pobre. Por ello se debe impulsar el campo mexicano que estuvo olvidado durante varios sexenios. Hay que lograr una mejor optimización de los recursos naturales que tenemos y que estos no caigan en personas que solamente buscan el saqueo y depredan sin consciencia del entorno. México ha cambiado y los mexicanos reafirmarán el gobierno que quieren que los represente en la presidencia de la República el próximo dos de junio en las urnas y de acuerdo a los hechos, las encuestas y la realidad de millones, tendremos una presidenta sensible que atienda primero a las clases mas desfavorecidas: primero a los pobres. Hay una consigna medieval que afirma que la cadena es tan fuerte como el más débil de los eslabones, por eso al atender a los más necesitados se consolida nuestra patria.