Cuenta regresiva para el final de temporada: Tres desafíos pendientes

A la máxima categoría le quedan sólo seis carreras, cuatro en territorio americano (Texas, Las Vegas, Ciudad de México y Sao Paulo), para concluir en la Asia árabe (Qatar y Abu Dhabi). Son pocas para develar muchas de las interrogantes de una temporada alocada, en donde el tiempo se irá como agua. Aquí, tres.

¿Max Verstappen retendrá el campeonato o Lando Norris se lo arrebatará? Ante el desafío que ha puesto McLaren a Red Bull, en donde ya le quitaron el liderato en la tabla de constructores al equipo de la bebida energética, la asignatura pendiente es la corona de pilotos. El tricampeón del mundo tiene una ventaja de 52 puntos sobre el inglés, y con tres carreras con formato sprint (Texas, Brasil y Qatar), obtener la mayor cantidad de unidades será crucial. Red Bull apuesta por haber solucionado sus problemas con el RB20, en tanto que McLaren va por restar la mayor cantidad de puntos carrera tras carrera. El aspecto mental será crucial. Verstappen luce más fuerte, con Norris mostrando grietas. Será el neerlandés quien triunfe.

¿Red Bull realmente está pensando en cortar a Checo Pérez en 2025? Apenas renovado en su contrato, hasta 2026, el asiento del piloto de Jalisco sigue en llamas. Primero está la cargada europea, encabezada por el periodista británico Joe Saward, quien esparció lo que —según él— era un “fuerte rumor” de que Pérez anunciaría su retiro de la F1 en el Gran Premio de México, pero el mexicano elegantemente lo desmintió con un “No me voy”. Además, Helmut Marko, el todavía súper asesor de Red Bull, viene alimentando la idea de que tanto Yuki Tsunoda como el ascendente Liam Lawson, pilotos de su equipo B, o algún miembro de su programa junior, son candidatos a acompañar a Verstappen la próxima temporada.

Pero en el equipo austriaco ya se la saben: Calentar las redes sociales para seguir elevando su valor, aprovechando la popularidad del mexicano, y terminar por confirmarlo. Sin embargo, es cierto que Pérez debe mejorar sus resultados en lo que resta de la temporada. Eso sí, ni la prensa ni los fanáticos estarán tranquilos hasta verlo vestido de azul, al mando de un RB, en 2025.

¿Óscar Piastri se convertirá en piloto número uno de McLaren? El australiano se vuelve consistente y frío conforme pasan las carreras. Por el contrario, Norris parece no disfrutar la presión que pone la temporada, cuando está luchando por el campeonato, y aunque la carrera pasada fue limpia, sus malas salidas o equivocaciones ya no son novedad. Cierto es que McLaren ha declarado que apoyará a Lando para ser campeón, lo cual ya es tardío, pero —si no lo consigue— Piastri, con sus resultados y temple, toca fuerte la puerta para ser líder del equipo hacia 2025.

A partir del próximo fin de semana, veremos qué nos depara la Fórmula 1.

