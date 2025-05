Si así nos va cuando la relación es buena…

Algo no está funcionando en la “buena” relación del gobierno de México con la administración Trump. Es cierto que no nos han invadido, ni lanzado misiles; tampoco nos ha ido mucho peor que a otros en materia de aranceles, aunque es falso que nos vaya mejor que a otros. Pero hay demasiadas cosas extrañas que no se habían visto en muchos años.

Dolia Estévez tiene toda la razón cuando escribe que normalmente temas como los de la familia de Ovidio, el acuerdo de Ovidio y la revocación de la visa de la gobernadora de Baja California se avisan. Repito lo que dije a propósito del spot de Kristi Noem en la televisión abierta: la regla no escrita es “no surprises”. No descarto que en los cuatro casos mencionados, Sheinbaum haya sido informada con anticipación. Pero ha dicho que no. Más aún, en lo tocante a la gobernadora, pidió explicaciones, pero a toro pasado. Entonces una de dos: o no le avisan sus amigos en Washington (y no son tan amigos), o no nos dice la verdad (no sé qué gane mintiendo).

Pero sucede algo más grave, me parece, disponiendo únicamente de información pública. El cúmulo de incidentes con Estados Unidos es sorprendente y preocupante. Casi diario, un nuevo problema. Enumero los conocidos, además de los cuatro ya mencionados: la prohibición de exportación de ganado (según el gobierno, durante quince días; Washington no fijó plazo público); el jitomate; el agua del Río Bravo a Texas; el agua de Tijuana a San Diego, y del Río Colorado a México; los vuelos de drones; la detención y revocación de visa del alcalde de Matamoros; los sobrevuelos de aviones-espía, más lo que se acumule.

Para alguien que ha seguido la relación con Estados Unidos en libros, en la práctica, en la academia y en innumerables conferencias, resulta inimaginable que exista un “malin génie” (el genio perverso de Descartes) que diseñe e implemente todas estas maniobras para fastidiarnos. No hay un sujeto único en Washington que decida todo esto. En los asuntos importantes —las guerras, las crisis económicas, los atentados— el presidente, cualquiera que sea, se mete de lleno y define. En el día a día, no, y en todo caso no Trump, no con este equipo caótico, y no con México. Pero eso no significa que evada la responsabilidad y, sobre todo, que no establezca el clima o el ambiente en el cual trabajan sus colaboradores.

Trump no le quitó la visa al marido de Marina del Pilar, como no se enteró de la aprehensión del general Cienfuegos durante su primer mandato. Pero sí generó el entorno en el cual CBP, la DEA, el Departamento de Agricultura, el gobierno de Texas, la Ciudad de San Diego, etc… se desenvuelven. Para decenas de funcionarios, lo importante es la percepción que guardan de las filias y fobias del jefe. ¿Le caen bien o mal los mexicanos, ucranianos, chinos, salvadoreños, canadienses y demás? ¿Le simpatiza Macron, o Putin, o Milei, o Starmer o... Sheinbaum? ¿O a pesar de lo que diga en público, más bien los detesta?

Cuando surgen tal cantidad de agresiones —pequeñas y grandes— en contra de un país, o un gobierno, o un jefe de Estado, como las que hemos atestiguado con México a lo largo de los últimos cuatro meses, es imposible no pensar que en los círculos oficiales de Estados Unidos impera un sentimiento hostil, negativo, poco amistoso para con el vecino del sur. Dicho sentimiento sólo puede provenir del jefe, sobre todo tratándose de un jefe como el que despacha ahora en la Casa Blanca. Transmite su “vibra” a todo el equipo, que no actúa coordinadamente, pero sí “recibe” y acata la “línea”. En algunos casos —tal vez Ovidio, su familia, el Mayo— interviene el presidente. Pero en la mayor parte del tiempo, no lo hace, porque no es necesario.

Repito de nuevo: el enigma reside en si las autoridades mexicanas saben todo esto, y han decidido disimularlo, o si realmente piensan lo que dicen, sobre todo la presidenta. Porque si así nos va cuando la relación es buena no quiero ni imaginar cómo nos irá cuando sea mala.

Excanciller de México