2030: 4T, ¿derecha enmascarada vs. ultraderecha Salinas Pliego?

El largo e inusitado dominio del PRI-CASTRISMO MORENISMO ha logrado la sumisión de millones y oprime sus cerebros de tal manera que les resulta inadmisible afrontar que tenemos un gobierno de derecha: les sirve a los grandes capitales, a los militares, a los gringos y a los cárteles.

La ultraderecha en su delirio anticomunista está convencida que la CUATRO T es comunista. Esa lógica tiende cada vez más a ser dominante. No tendría nada extraño ver una disyuntiva perversa para los comicios del 2030: el o la candidata de la CUATRO T contra la ultraderecha que desde ahora encabeza, organiza y promueve Ricardo Salinas Pliego.

Alex Lora, al que conozco hace 40 años, tiene una gran sensibilidad, capta antes que muchos el sentir de la banda. Cuando la arenga: chinguen a su madre los pinches políticos rateros…está captando un sentir. El rechazo a los políticos-políticos -diría el gran Alekos Panagulis- tiene una fuerza que puede ser manipulada, como lo hizo Milei en Argentina y lo está intentando Ricardo Salinas Pliego con su combate a los gobiernícolas.

El creciente rechazo a la presidenta Claudia por los ajusticiamientos diarios, como el de David Cohen Sacal a plena luz del día en los juzgados de la colonia Doctores, o el de la secretaria particular de Clara Brugada, Ximena Guzmán y su asesor José Muñoz el 20 de mayo, hace casi cinco meses, sin ningún resultado verosímil hasta ahora; además del descontento por su ineptitud ante la tragedia por el desborde de los ríos en Veracruz, Matamoros e Hidalgo; los escándalos por fraudes inmensos, como el del huachicol “marino” y los del cártel La Barredora creado por el jefe de la policía Hernán Bermúdez durante el gobierno de Adán Augusto López, el “hermano” de AMLO; más centenares de actos de corrupción y las serias condiciones económicas como la crisis en el campo, donde se ha iniciado un paro agrícola nacional por productores de limón y aguacate; este escenario crítico está siendo aprovechado por el magnate ultraderechista Ricardo Salinas Pliego.

Escribe Nadav Eyal en REVUELTA. Desde las Trincheras del Levantamiento mundial. Debate. 2018: “los políticos populistas y racistas, los charlatanes contrarios a la ciencia, los anarquistas bakuninistas , los fundamentalistas, las comunidades virtuales de las redes sociales, los ideólogos totalitarios, los neoluditas y los aficionados a las teorías conspirativas. Todos nos están ganando terreno”. En ese caótico escenario, la ultraderecha está capitalizando el descontento.

Una hegemonía de más de un siglo de la ideología, la cultura, la “economía mixta”, el estatismo nacionalista autoritario del pensamiento único del priismo-castrismo morenismo, esa larga borrachera, puede generar una cruda ultraderechista.

La derecha enmascarada, la autodenominada CUARTA TRANSFORMACIÓN causante de la quiebra actual del país, podría derivar en un viraje hacia la ultraderecha, ante la ausencia de una alternativa republicana, democrática, ni siquiera es probable una opción de una izquierda democrática, mucho menos una expectativa libertaria, comunista o socialista.

Sin embargo, en las redes, post, podcast, en X, antes Twitter, Facebook, TikTok, Youtube, Instagram, Telegram, Linkedin, UNO TV, radio, televisión, prensa impresa y demás publican que la 4T es comunista y hay que evitar convertirnos en Venezuela.

Esa visión apocalíptica, derechista, puede convertirse en un falso camino para superar la gestión inepta, criminal, corrupta de la CUARTA TRANSFORMACIÓN.

El costo está muy alto, debido a la estafa de la CUATRO T será más complicado construir un camino hacia una sociedad no capitalista, que reduzca la desigualdad, impulse formas de convivencia social, cultural, con los nuevos actores del movimiento y que defienda al planeta.

@joelortegajuar