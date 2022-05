¿Qué significa tener “mujeres en el poder'' para México?

Durante varias décadas se han hecho esfuerzos para lograr la representación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones y poder.

Recientemente, se han creado cuotas, las cuales han sido controvertidas, y aunque estas acciones afirmativas se requieren para lograr cambiar la mentalidad de las personas, y así acostumbrarnos a ver mujeres o diversos grupos vulnerables en lugares donde no era común verlos.

Pero las cuotas no son suficientes, tener el mismo número de hombres que de mujeres en la toma de decisiones; por ejemplo, en la legislación, en la creación de políticas públicas, etc., no asegura que estas acciones se realicen con perspectiva de género y buscando la equidad.

Y el reflejo de esas acciones lo podemos ver en México. Donde el presidente López Obrador nombró a su mismo gabinete como el más paritario de la historia. Sin embargo, a pesar de tener tantas mujeres encabezando diversos sectores, es casualmente un gobierno machista. Es una gestión que ha invisibilizado a las mujeres, ha destruido las políticas públicas encaminadas a lograr inclusión laboral y equidad y ha menospreciado el movimiento feminista. Uno de los movimientos más fuertes en nuestro país. El 8 de marzo vimos una Ciudad de México totalmente amurallada, a pesar de estar gobernada por una mujer. Se vio a un presidente desestimando la marcha aún antes de su inicio y a las mujeres del gabinete aplaudiendo y festejando a un hombre, el presidente, en el pleno día 8. Aunque también es cierto que esta legislatura es la que mayor número de mujeres ha reunido, este esfuerzo no ha logrado un avance en temas de género. Lo podemos ver con el tema de la interrupción legal del embarazo, la cual no ha sido parte de la agenda a pesar de concentrarse un mayor número de personas de izquierda y ser mujeres. Otro ejemplo de esto es el impuesto rosa, el cual fue complejo de aprobar, y a las mujeres del partido gobernante no se les ha visto levantar la voz ante la cancelación de programas como oportunidades, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, que permitían a las mujeres trabajar, mientras sus hijas e hijos estaban en un lugar seguro. Inclusive, teniendo a la ex secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la primera mitad del sexenio, los feminicidios no fueron atendidos, dado que la estadística oficial hasta el momento es que 11 mujeres mueren en México, por el hecho de ser mujeres. De hecho, no se impulsó desde esta secretaría tan importante las propuestas de políticas para prevenir los feminicidios, para investigarlos o, por lo menos, para acompañar a las víctimas (familiares). Columna invitada Entonces, ¿de qué sirve ocupar un puesto de representación por una mujer si su voz queda bajo el poder de un hombre?, ¿hace la diferencia que una mujer lidere la secretaria más importante del estado, si no puede luchar por la equidad y la defensa de las mujeres?, ¿es verdaderamente, un logro feminista tener una secretaría de estado o sería más bien un logro machista? En estas elecciones de 2022, varias mujeres disputarán las candidaturas a las diferentes gubernaturas que se eligen en junio. Sin duda, es un gran logro del movimiento feminista ver a tantas mujeres en las boletas, inclusive en el estado de Aguascalientes hay únicamente candidatas mujeres. ¿Pero esto garantiza un verdadero avance para lograr la equidad en la vida pública y más en el quehacer público? No lo sé y tristemente no lo creo. Pues se tiene el referente con la actual Jefa de Gobierno de la CDMX, quien nos ha demostrado que ni siquiera habiendo sido feminista eso aseguró que su forma de gobierno y de política pública fuera a serlo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el canto de las sirenas y no confundir “mujeres en el poder” con el “fortalecimiento del movimiento feminista” o la equidad de género, es más ni siquiera con la intención de planear políticas públicas con perspectiva de género. No obstante, sí tenemos que estar pendientes de sus propuestas de campaña y de su trabajo día a día. No nos dejemos engañar por frases como “el gobierno más feminista de la historia”, cuando lo único que ha hecho es tener mujeres en puestos de poder donde las decisiones que se toman son en contra de las mujeres. No caigamos en la pantalla de la “legislatura con equidad de género” que ha dejado solas a millones de mujeres y niñas. Que hayan mujeres en puestos de representación popular no garantiza un avance en la equidad de género, hoy toca cuestionar y evaluar las ofertas de campaña y, en caso de ganar, exigir que el trabajo se enfoque al impulso, desarrollo, equidad y por supuesto seguridad de las mujeres. *** Sobre la autora: Jimena Cándano estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de Maestría en Administración Pública, Organización Comunitaria y Transformación Social en la Universidad de Nueva York. Actualmente es la directora general de la Fundación Reintegra, que trabaja desde hace más de 38 años a favor de la justicia social a través de la prevención del delito. Tiene como misión cambiar historias de vida de niñas, niños, jóvenes y sus familias que viven en entornos de violencia y delincuencia, a través de programas preventivos y de reinserción social, para que puedan construir un proyecto de vida positivo convirtiéndose en Agentes de Paz. 