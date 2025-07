Otro Padre nuestro

En “El misterio de la caridad de Juana de Arco”, Charles Péguy le presta a Juana de Arco la siguiente oración: “Padre nuestro, que está en el cielo, cuánto falta para que vuestro nombre sea santificado; cuánto falta para que llegue vuestro reino; Padre nuestro, nuestro padre que está en el reino del cielo, cuánto falta para que llegue vuestro reino al reino de la tierra. Padrenuestro, nuestro padre que está en el reino del cielo, cuánto falta para que llegue tu reino al reino de Francia”.

La joven Juana tenía quince años en 1427 y desde 1337 los ejércitos ingleses asolaban el reino de Francia. ¡Noventa años de guerra! Faltaban todavía dos años para que emprendiera la misión que le confiaban varios santos, para que liberara la ciudad de Orleans y llevara a su rey a la coronación en la catedral de Reims; faltaban cuatro años para que ella fuese quemada en Rouen y diez para que terminara la guerra de Cien Años, con la expulsión de los ingleses de Francia.

“Padre nuestro que está en el cielo, padre nuestro, cuánto falta para que se haga la voluntad tuya; cuánto falta para que nos dé nuestro pan de cada día. Cuánto falta para que nos perdonemos nuestras ofensas; y que no sucumbamos en la tentación; y que seamos liberados del Malo. Amén”.

Todos, no necesitamos ser cristianos para pronunciar la oración de la pastorcita de Lorena y vale más tomarla muy en serio. “Padre nuestro, ¡Cuánto falta para que llegue tu reino al reino de…!”. Cada quien puede armar su lista de reinos que esperan por lo menos una paz humana: Ucrania, la Franja de Gaza, Líbano, Siria, Congo, Etiopía, Myanmar… y para no ir tan lejos, varios países de nuestra América, empezando por el reino de México. Juana surge cuando la guerra lleva noventa años en Francia. Hace por lo menos cincuenta años que empezó acrecer en México la gangrena de la violencia criminal y no podemos vislumbrar la llegada del reino de Dios, en el país que presumía de contar entre los más cristianos del mundo, como “mexicano y guadalupano”.

Juana se lamenta porque, después de catorce siglos de cristiandad, catorce que para nosotros serían veinte y pico, lo que reina sobre la faz de la tierra es la perdición: “Dios mío, mi Dios, ¿habrá muerto su Hijo para nada? Vino y eso no serviría de nada. Está peor que nunca. Si solamente viéramos levantarse el sol de vuestra justicia. Pero pareciera, Dios mío, mi Dios, perdón, pareciera que vuestro reino se va. Jamás blasfemaron tanto vuestro nombre. Jamás despreciaron tanto vuestra voluntad. Jamás desobedecieron tanto. Jamás el cristiano ha ofendido tanto al cristiano, y jamás a Usted, mi Dios, el hombre ha hecho tantas ofensas. ¿Se dirá que vuestro Hijo habrá sufrido para nada, y habrá muerto? Las tentaciones triunfan, las tentaciones reinan y es el reino de la tentación… Y los buenos, los que eran buenos, sucumben a una tentación infinitamente peor: a la tentación de creer que Usted los abandonó”.

¿Desesperan los desgraciados palestinos? ¿Desesperan los bombardeados ucranianos? No lo sé. Lo único que sé es que los campesinos ucranianos, pacientemente, tercamente, por cuarta vez han labrado, sembrado, cosechado entre las minas y bajo las bombas, planeadores y demás proyectiles, drones Shahed y obuses de 155 mm, sin contar las minas traidoras que los esperan en la tierra. Cada año hacen la misma labor, con la misma paciencia, con el mismo valor frente a la muerte suya y la destrucción de la cosecha: los trigales sagrados de Ucrania que dan pan a su nación y a cuantos países africanos, trigales símbolos de la vida, trigales que significan más que el mero aspecto del pan… En Gaza, ni pueden sembrar ¡Maldita sea la guerra que hace la guerra ala paz! Se necesitan años, meses de trabajo para llegar a la hora de la cosecha y, en cuestión de minutos, de segundos, el soldado destruye todo. Se necesitan veinte años para que el bebé llegue a ser un hombre joven y fuerte, y en un segundo la guerra acaba con la obra de una vida. ¡Maldita sea la guerra en todas partes, y en nuestro reino mexicano!

Historiador en el CIDE