En su “Complot contra América”, Philipp Roth imagina que, en 1940, Roosevelt perdió la elección presidencial y que la ganó el famoso aviador Lindbergh, simpatizante de los nazis (lo cual es un hecho histórico): en seguida firma un pacto de no agresión con Hitler lo que causa la derrota de Inglaterra y la hegemonía nazi sobre toda Europa. Años después Roth comentó que “América se salvó de tal pesadilla, pero los libres ciudadanos de una poderosa República armada hasta los dientes pueden caer en la emboscada de esa cosa imprevisible que es la historia”.

La emboscada ocurrió y todos caímos en ella. El Cesar Imperator Trump y el príncipe heredero Vance, después de organizar los juegos del circo, esperaban ofrecer a la plebe el espectáculo de la muerte del Gladiador, un bárbaro traído de la lejana Ucrania. ¡Horror! Volodymyr Zelensky no se rindió, no suplicó, no se humilló. Entonces, el Cesar lanzó los dados de hierro de las armas –la ayuda militar a Ucrania– para favorecer a su viejo amigo el Cesar (Czar=Zar) Vladimir Putin. Y tenemos ahora al androide de dos cabezas, TrumPutin, enemigo de Ucrania, de la Unión Europea, Canadá y México. A ti Ucrania y mañana los países bálticos, a mi Groenlandia y Panamá y mañana Canadá.

El enfrentamiento del cuarto Óvalo no fue un derrape incontrolado, fue una emboscada bien preparada y presentada en directo al mundo entero. A dos contra uno, una demostración de masculinidad tóxica, dos agresores alternando para golpear al hombrecito que creían indefenso. Vance redoblando los golpes al lado del monarca en Majestad, Trump. Zelensky, sin levantar la voz presentó a sus enemigos los temas de fondo, fue al grano, no se dobló. Una escena surrealista, un espectáculo sin precedente. Ahora no le pueden perdonar su valor al Gladiador. Hace poco Marco Rubio, el encargado de las relaciones exteriores de los EU lo saludaba como “un Winston Churchill en playera verde”, ahora es “Un lamentable payaso”. Y en Moscú celebran con champán lo que para muchos resulta inimaginable, pero que Putin esperaba desde el primer día del mandato de Joe Biden, el regreso del amigo Donald. ¿Por qué digo “Amigo”? Es una larga historia contada por un general francés con apellido ruso. Desde 1977, Trump, entonces casado con una checa (Checoslovaquia era una “democracia socialista” =soviética) era considerado como “potencial” por el KGB y fue, supuestamente, reclutado en 1987 bajo el nombre clave de “Krasnov”, poco antes de la caída del Muro cuando el agente Putin se encontraba trabajando en Berlín. Eso lo cuenta quien fue director de los servicios de vigilancia de Kazakhstan, Alnur Musayev. Cierto o no, lo seguro es que Donald Trump fue “cultivado” durante cuarenta años y bastante ayudado para ganar la presidencia en 2016.

“Nuestro hombre en Washington" así lo llamaban en Moscú. “Camarada de ruta”, “idiota útil”, decía El otro Vladimir, nacido Ilich Ulianov, alias Lenin. Y ahora presenciamos un giro fantástico, la inversión de las alianzas deseada por Putin y realizada por Trump. Desde 1945, los EU habían frenado a la URSS, luego a Rusia con sus alianzas en Europa y Asia y, de repente, Trump voltea el tablero y los aliados de ayer son ahora el enemigo, y el enemigo, el gran amigo. La cita preferida de Trump es “get my fucking money back“. Ciertamente quiere hacer grandes negocios con Rusia y obligarnos, a nosotros mexicanos, canadienses, europeos, a devolverle su “puto dinero” que nunca le quitamos.

Eso no es nada, comparado a la inversión de alianzas que es peor que un nuevo Yalta o un nuevo Múnich, es un nuevo pacto germano-soviético de agosto 1939. De un día para otro desapareció el coco de Putin, el famoso “Occidente colectivo”; ahora hay dos: los Estados Unidos, y sus antiguos aliados que Trump, después de abandonar a Ucrania, traiciona en la ilusión de aliarse con Putin contra China.

En este mundo donde dos hombres crean el acontecimiento que todos sufrimos, no hay remedio, vivimos siempre entre asesinos y demonios.

Historiador en el CIDE