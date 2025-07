Canadá fuerte y libre

Con motivo de la fiesta nacional de Canadá, el 1 de julio, pudimos escuchar el discurso del Sr. Embajador Cameron MacKay celebrando la vieja amistad entre nuestros dos países y definiendo a Canadá como “fuerte y libre”, un país celebrado por John Ralston Saul como a fair country: un país justo, que reúne a todas las naciones, razas, culturas, religiones del mundo en un espíritu –legado de una historia milenaria– de compromiso y tolerancia, el país de los “arreglos razonables”, que prefiere la evolución permanente a los breves episodios revolucionarios. Un país libre, libre por que es fuerte. Ha demostrado su fortaleza durante las dos guerras mundiales y también en momentos difíciles, en particular cuando se trata de sus relaciones con el poderoso vecino estadounidense.

El último episodio es la presente tensión permanente causada por el presidente Donald Trump, que no quita el dedo del renglón, al considerar que Canadá debe ser el estado 51 de la Unión. Pero, antes de que existieran Estados Unidos y Canadá, hubo un siglo de guerras entre los colonos de la Nueva Inglaterra, los canadienses de Quebec y sus aliados indios. A la hora de su guerra de independencia, los americanos intentaron conquistar a sus vecinos del Norte y fueron derrotados; en su “segunda guerra de independencia” (1812-1814) fracasaron otra vez. Periódicamente, a lo largo de los siglos XIX y XX, de una manera u otra, comercial, financiera, política, Washington ha intentado controlar a Canadá. Donald Trump no es más que el último en intentarlo.

Curiosamente, la agresión del presidente estadounidense ha resuelto el malestar político y casi existencial que vivía Canadá durante el segundo mandato de Justin Trudeau. Tanto multiculturalismo, tanto discurso para afirmar que Canadá era una sociedad posthistórica, que el sentimiento nacional era cosa del pasado, habían mareado a la gente. Y de repente, gracias a Trump, no solamente el candidato conservador, apoyado por Donald, y que tenía 20 por ciento de ventaja electoral, quedó derrotado, sino que “ahí está que Canadá se ha vuelto de nuevo nacional, con su cultura y todos los atributos familiares de la nación”. Eso, no lo digo yo, sino el historiador canadiense de Quebec, Gérard Bouchard (publicado por el Fondo de Cultura), en el diario Le Devoir de 21/22 de junio. Cuenta que, durante varios años, “en materia de combates y de grandes acciones colectivas, Canadá se había puesto en estado de sueño. Llevaba la marca de Justin Trudeau y su gobernanza blanda y apagada”. Al llegar al poder (2015) había prometido mucho: defensa del medio ambiente, participación en las misiones de la ONU, etc. Como su padre, afirmaba que el país no necesitaba ya una identidad, una cultura común, porque era “postnacional”.

“Pero ocurre algo fascinante. Un realineamiento de los astros como se ve pocas veces. Al amenazar seriamente de absorber al país, Donald Trump ofreció un regalo estimable al nuevo primer ministro (Mark Carney, liberal): le dio el medio de despertar a un Canadá súbitamente confrontado a la perspectiva de su desaparición. Pensando aplastarlo, Trump le dio un electrochoque, lo resucitó”. Así es. De repente se manifestó un país unido, libre y fuerte, celoso protector de su soberanía y orgulloso de ser canadiense, con una identidad reconocida en el mundo entero. Gérard Bouchard enumera “valores que reúnen, un pasado glorioso, un sentimiento de pertenencia, una solidaridad de un océano a otro, todo lo que se necesita para asegurar su supervivencia, incluso para aspirar a la grandeza. “El patriotismo general se manifestó de manera muy concreta con el florecimiento de banderas (algo nuevo en Canadá, a diferencia de nuestro México), la cancelación de viajes a los EU, el boicot muy real de los productos estadounidenses. En cuestión de semanas, de días, y con persistencia, esa nación amiga se redefinió totalmente, renació como Fénix y se afirma como “fuerte y libre”. Enhorabuena.

Historiador en el CIDE