Los errores son una de las muchas características del ajedrez. El maestro Rubén Fine escribió: “Cuando uno de los contendientes juega perfectamente y el otro comete errores, tenemos lo mejor que el ajedrez puede ofrecernos”. En su tiempo, los filósofos escolásticos decían: “si la verdad es coincidencia entre el juicio y la cosa juzgada, el error es la discrepancia entre ellos”. En ajedrez, la verdad coincide con la eficacia y el placer de la victoria; y el error, con la ineficacia y el dolor de la derrota, lo que no es fácil de aceptar. Por eso el filósofo británico Bertrand Russel (1872- 1970) aseguró: “Las tres palabras más difíciles de pronunciar son: me he equivocado”.

Sin embargo, el maestro y escritor Justo Sierra (1848- 1912) señaló: “Con los desaciertos de nuestros mayores está hecha nuestra experiencia”. Desde el ajedrez, el gran maestro Savielly Tartakover (1887- 1956) aseguró: “El vencedor de una partida es el que comete el penúltimo error”. Y en otra ocasión admitió: “Cometo errores ¡Luego existo!”.