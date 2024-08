Sheinbaum y el Mundial de 2026: ¿oportunidad o riesgo?

París acaba de pasar por los XXXIII Juegos Olímpicos. Su desarrollo fue todo un éxito en lo deportivo y social. No sólo quedó atrás el encono entre políticos, que estuvo cerca de llevar a Francia a la ultraderecha, hace apenas unos meses, sino que sus políticos más reconocidos, el presidente Emmanuel Macron, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, han logrado el reconocimiento de la mayoría de los franceses pero también de otros jefes de gobierno y de los empresarios más importantes del mundo por haber estado y/o patrocinado los Juegos Olímpicos. No se diga la euforia que París ha ocasionado en el mundo del turismo.

Un ejército de personas ayudó a que las olimpiadas fueran un éxito: 4 mil servidores públicos, 45 mil voluntarios, 35 mil policías, 18 mil soldados y mil 800 agentes de seguridad de otros países, principalmente europeos. Todos coordinados por el presidente del Comité Organizador, Tony Estanguet, un triple campeón olímpico de canotaje.

Pero también fueron un éxito en lo financiero, logrando que en estos juegos ‘sólo’ se gastaran 9.7 mil millones de dólares (mmdd), cuando Tokyo 2020 costó 13.7 mmdd; Londres 2012, 9.7 mmdd, y Rio 2016, 23.6 mmdd.

Además de los éxitos políticos y económicos, París ahora tendrá nueva infraestructura social, con la enorme Villa Olímpica y el gran Centro Acuático siendo donados para esos fines. Y, el río Sena el siguiente verano será abierto al público, con playas de arena. Algo inimaginable hace unos meses, al haber estado muy contaminado durante décadas.

París 2024 se convirtió en una gran narrativa de éxito. El siguiente evento deportivo relevante en el mundo será la Copa Mundial de Futbol de 2026, a celebrarse en menos de dos años en México, Estados Unidos y Canadá.

FIFA y los comités organizadores locales —las 16 ciudades sede— deberán desarrollar y mejorar varios aspectos clave relacionados con infraestructura, accesibilidad y vialidad. Pero nada ha avanzado en México desde las declaraciones hechas por algunos funcionarios en 2023, entre ellos Claudia Sheinbaum, entonces Jefa de Gobierno de la CDMX.

Sólo son visibles las páginas de Host-City de la CDMX, Guadalajara y Monterrey. La primera llevada por el Estadio Azteca y las segundas por los gobiernos estatales. Nada en realidad se sabe de avances por parte del gobierno federal, del que se sabe tiene pendientes con la FIFA en temas de acceso ‘fast track’ a los visitantes que lleguen al mundial por vía aérea, conectividad entre ciudades sede y sobre seguridad.

Si será difícil que luzca un evento como el Mundial 2026, pulverizado en 16 ciudades, hasta ahora México no ha hecho mayor cosa por aprovechar la oportunidad que viene, a diferencia de varias sedes en Estados Unidos.

A esto hay que agregar que el nivel futbolístico de México está por los suelos. La selección nacional no clasificó a los Juegos Olímpicos y en la reciente Copa América ni siquiera llegó a los cuartos de final, algo que no pasaba desde 1978. Los equipos de la LigaMX no llegaron a las semifinales de la Leagues Cup, con lo que ahora los equipos de la Major League Soccer parecen ser mejores que los mexicanos.

En estas condiciones, de no organizar mejor lo que vendrá en dos años, incluido el nivel futbolístico, lejos de ser algo de lo que los mexicanos estemos orgullosos, el Mundial de 2026 puede ser motivo de una decepción colectiva. Y, a la inversa de París, podrá ser una sacudida en la popularidad de la Presidenta y de los gobernantes en las tres sedes. Por lo pronto, y con todo lo que ha dejado de hacerse por gobiernos, Federación Mexicana de Futbol, y hasta por empresas privadas, me parece que el Mundial de 2026 puede convertirse en un riesgo enorme para todos. Ojalá me equivoque. Pero a la fecha no hay nada, y el tiempo apremia. Para empezar, ni siquiera tenemos a nuestro Tony Estanguet. O, ¿acaso le dejaremos todo a la FIFA?

Cambiando de tema. Vaya fenómeno que es La Casa de los Famosos-2024 en redes y en TV abierta. Ya lleva más de 9.8 mil millones de reproducciones en video en apenas cinco semanas. Incluso, luego de ser exhibida en La Mañanera del Presidente, la audiencia chaira se sumó a este fenómeno social.

