La "cruda" que se nos viene en la economía nacional

Todos los partidos, pero en particular en Morena, están en una “borrachera” épica. Hoy van a aprobar un dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados para que el salario mínimo siempre aumente por encima de la inflación, y el miércoles van a aprobar otra reforma a la Constitución para que los jóvenes de 18 a 29 años que no tengan trabajo ni estudien reciban una beca mensual equivalente a un salario mínimo. Ambas reformas pasarán por amplio consenso, pues electoralmente son muy vendibles, pero muestran la irresponsabilidad de la clase política en la conducción del país.

La economía mexicana atraviesa por una etapa de volatilidad, con signos evidentes de pérdida de dinamismo para 2025. El dólar se ha devaluado 14%, la nueva inversión extranjera directa está casi detenida —tenemos el nivel más bajo en 10 años—, la inversión privada ha perdido dinamismo y el déficit del gobierno es el más alto en los últimos 30 años. Ya ni hablar del incremento del endeudamiento, que ronda 6.5 billones de pesos. Pero a pesar de ello, están por aprobarse leyes que van a subir de manera importante el impacto en las finanzas públicas.

INCREMENTOS AL SALARIO MÍNIMO (SM). En el tema de los incrementos a los SM el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, dependiente del propio Congreso de la Unión, señala que el impacto al sector público será el año entrante de 39.8 mil millones de pesos, en incremento para policías federales, soldados, enfermeros, médicos y maestros. En total irresponsabilidad, la Secretaría de Hacienda habría dicho que esta ley no impacta las finanzas públicas, según el dictamen circulado entre legisladores.

El incremento a los SM por encima de la inflación eleva el costo de la mano de obra en el país, cuando, según el Banco de México, ya hemos perdido productividad. Con esta medida electorera se pone a la economía productiva en riesgo, pues asegura el incremento permanente de los costos laborales, aún en sectores que no estén pasando por buen momento.

BECAS PARA JÓVENES QUE NO TRABAJAN NI ESTUDIAN. También se van a empezar a pagar becas para jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Qué es lo que se quiere incentivar con esto? ¿Que los jóvenes sólo sean voto cautivo? ¿Que ya no haya “ninis”, sólo becados? Esto marcará un tremendo derrotero para el futuro del país, pero sobre todo para nuestros jóvenes, quienes serán menos competitivos que los del resto del mundo. Además, no hay incentivo alguno para que busquen mejores oportunidades. Se conformarán con recibir sus apoyos mes a mes y, cuando estos se acaben, brincarán a algún otro programa asistencial.

A la fecha, el Inegi dice que hay 569 mil jóvenes de entre 15 y 24 años sin ocupación. Este número es una referencia de cuántos jóvenes entre 18 y 29 años serían elegibles para estos apoyos. ¡Este número, multiplicado por un salario mínimo mensual, nos da al año un impacto de 51 mil millones de pesos! También en este tema, Hacienda habría dicho a la Cámara de Diputados que no hay impacto presupuestal.

Con los dos temas arriba enunciados, el Estado mexicano va a sumar gasto para 2025 por 90 mil millones de pesos. En los PreCriterios Generales de Política Económica de la SHCP para el año entrante se perfila una reducción del gasto de 480 mil millones de pesos. Pero, con lo que van a aprobar esta semana, el Congreso ya subió 90 mil millones en nuevos gastos y no hay ahorro alguno. No es menor señalar que Hacienda está perdiendo seriedad cuando dice, por escrito, que 90 mil millones en nuevos gastos no generan impacto económico.

Así, los partidos políticos y el gobierno saliente se encuentran en una “borrachera” que eleva los costos para nuestro país. Eso sí, las decisiones de “regalar” dinero se convertirán un caudal de votos en las elecciones venideras.

Alguien tiene que pagar los costos de ello. No hay dinero gratuito, ni dinero que nos alcance. Me parece que los primeros en pagar esta “borrachera” serán los contribuyentes cautivos del SAT. Pero no mucho después, el gobierno entrante tendrá que hacer frente a esos gastos.

Hoy el gobierno y los partidos están en una “borrachera” de poder y gastos. La “cruda” la habremos de pagar todos en los siguientes años... tan rápido como el entrante.

X: @JTejado