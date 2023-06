Además de AMLO, ¿alguien más arbitrará la contienda entre las corcholatas?

Durante los siguientes 72 días, los seis aspirantes a suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador estarán haciendo todo tipo de actividades para rankear como primero o primera en las encuestas que Morena hará, a finales de agosto, para saber así quién es el perfil mejor evaluado y que ese sea su candidato o candidata presidencial.

Para ese propósito, este domingo Morena estableció una serie de reglas internas que habría de supervisar el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en calidad de presidente de su Consejo Nacional. Éstas son básicas y se resumen en: 1) no den pie a la división interna; 2) no jueguen sucio entre ustedes, y 3) no den entrevistas a medios críticos a la 4T. Y, lo más importante, la regla no escrita, es que López Obrador será el encargado de que se cumplan estas directrices que él ideó y avanzó en la cena que tuvo con los aspirantes, hace una semana, en un restaurante adyacente a Palacio Nacional. La realidad es que es su “juego” y él va a arbitrar.

Hay muchas dudas en el proceso, siendo la principal si será una contienda equitativa o si el ganador o ganadora ya está predeterminado. La otra gran duda es si, con tantas reglas electorales que nos hemos dado, los seis aspirantes de un proceso partidista pueden hacer cualquier cosa y recorrer el país sin rendirle cuentas a las autoridades electorales. Esa es la apuesta de la 4T, ¿se puede?

Lo que la 4T quiere es que sus corcholatas, ya sin ser servidores públicos y, entonces, ya no aplicándoles las reglas de “promoción personalizada”, puedan hace cualquier cosa. Justo por ello es probable que hoy se aborde el tema en la comida que hay entre el Presidente y los consejeros del INE. Hasta ahora, la nueva composición de la Comisión de Quejas del INE ha sido mayormente complaciente con las actitudes y actividades que han asumido las corcholatas, un cambio de criterio respecto al anterior INE. Y ha tenido que ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal el que ha revertido decisiones y ha regresado a los criterios anteriores, por lo que habrá que ver con cuidado qué hace ahora el INE, pues no va a estar fácil “hacerse de la vista gorda”, más cuando nuestras actividades electorales están tan sobrerreguladas.

Para empezar, la ley electoral establece que la tercera semana de noviembre de este año darán inicio las precampañas. Estas están reguladas y sus gastos fiscalizados por el INE. ¿Cómo le van a hacer para que un proceso que lanza un partido —cuatro meses antes de la fecha establecida en ley— no sea fiscalizable? ¿Cómo le van a hacer los aspirantes (corcholatas) para realizar actividades sin que éstas sean actos anticipados de campaña o proselitismo abierto a la ciudadanía? Todo ello parece muy complejo y pone en riesgo a las corcholatas, a Morena y hasta a los medios de comunicación, si parece que hicieron actividades propagandísticas en lugar de informativas.

Por ello, alguien que es controlador al detalle y que considera que las leyes son un estorbo, organizó secuencialmente que el domingo el Consejo de Morena definiera las reglas sucesorias y el martes siguiente (hoy), fuera el INE a Palacio Nacional a efecto de “medirlo” y conocer qué tanto va a supervisar el proceso interno de Morena. Eso podría incluso ajustar las campañas que las corcholatas están preparando. Pero, hay que reconocer que, en temas electorales, el Presidente es muy habilidoso y, además, el proceso que está en marcha no sólo será el de seleccionar al candidato de Morena para la elección de 2024; será, anticipadamente, en los hechos, el proceso para definir al siguiente Presidente de México.

Finalmente, no deja de ser irónico cómo la izquierda mexicana (PRD y PT) fueron quienes complicaron y sobrerregularon en exceso todo el tema electoral. Y ahora, ellos mismos, pero bajo las siglas de Morena, son los que vienen a desfondar el marco electoral. Aquí bien aplica la frase: “para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo”.