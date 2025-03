Un capítulo se cierra, la gratitud permanece

Llena de gratitud, me despido de este espacio que me brindó la oportunidad de compartir mis ideas y reflexiones con ustedes, los lectores de EL UNIVERSAL. Durante poco más de dos años, este periódico fue mi hogar, un lugar donde mis palabras encontraron eco y donde pude crecer como articulista y como persona.

Agradezco profundamente a los directivos y a todo el equipo editorial por su confianza y apoyo. Su profesionalismo y dedicación fueron fundamentales para que cada artículo viera la luz.

Pero, sobre todo, quiero agradecerles a ustedes, los lectores. Sus comentarios, críticas y muestras de cariño fueron mi mayor motivación. Saber que mis palabras generaron debate, reflexión o simplemente un momento de compañía, fue el mayor regalo que pude recibir.

Por motivos personales y profesionales solicité que éste capítulo llegase a su fin, pero la pasión por observar y analizar el acontecer nacional y el entorno político, económico y comercial que influye en México sigue viva en mí.

Desde mi trinchera seguiré de cerca —y, por supuesto, a ustedes los conmino a hacerlo— temas como son el comportamiento de la economía del país, el combate a la delincuencia organizada, los índices de bienestar de la población, el respeto al Estado de Derecho, los trabajos del Poder Legislativo, el actuar de los partidos políticos, la salud (con énfasis en la disponibilidad de medicamentos), el tema comercial con América del Norte, los migrantes, lo que los analistas estadounidenses Steven Levistsky y Lucan A. Way han dado en llamar "autoritarismo competitivo" ante la forma de pretender gobernar de Donald Trump y otros jefes de Estado en países de Europa, Asia y América, incluido México (un sistema en el que existen elecciones, pero el abuso de poder del gobierno inclina la balanza contra la oposición).

Como ciudadanos debemos informarnos para hacernos de elementos que nos permitan formarnos un criterio para la toma de decisiones en los ámbitos personal, familiar y de la comunidad, ya sea en materia financiera, educativa, política, de inversión, etc., y para ello se pueden consultar datos publicos reales que constan en documentos oficiales y que no necesariamente se apegan a dichos del gobernante en turno y de su equipo de colaboradores. También, podemos atender razonamientos bien soportados y argumentados de comentaristas y analistas serios y neutrales que afortunadamente aún los hay (no muchos, pero los hay).

Me llevo conmigo los aprendizajes, las experiencias y los recuerdos de esta etapa, y los atesoro con gratitud.

Espero que nuestros caminos de reflexión se crucen nuevamente en el futuro. Mientras tanto, lectores, les deseo lo mejor y les agradezco profundamente por haberme acompañado en este viaje enriquecedor para mí persona y espero que también para muchos de ustedes.

Diputada federal en la LXV Legislatura