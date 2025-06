Placentero, encadenar migrantes, dice la Casa Blanca

La semana pasada, durante la sobremesa de una comida con varios amigos, hablábamos sobre los conflictos en Los Ángeles y las deportaciones en masa que está llevando a cabo el gobierno de Donald Trump. Tocamos también el tema del vídeo del Homeland Security en el que se observa un trato más que indigno a los migrantes, así como su dolorosa transmisión por la televisión abierta mexicana y las diferentes reacciones a nivel político que esto ha suscitado.

El hijo de una amiga que estaba en la mesa, de unos 17 o 18 años, dijo: “sí, o el otro video que posteó la Casa Blanca en Twitter como ‘ASMR’, yo lo vi en TikTok y también los comentarios, había gente muy enojada y otros que apoyaban”. “Hold your horses! ¿De qué me estás hablando?”, lo detuve, “y ¿qué es ASMR? No tengo idea de nada de esto”. Y aquí les va la historia.

El 18 de febrero pasado, la Casa Blanca, a través de su cuenta de X (https://x.com/WhiteHouse), posteó un video de 41 segundos y sin diálogo que tituló “ASMR: Illegal Alien Deportation Flight”. En este video, que comienza con una toma de un agente detrás de un migrante esposado mientras parece acomodarle el cuello o la capucha de la sudadera, se observan migrantes esposados y encadenados que después suben a un avión para ser deportados; vemos también un agente de espaldas con una chamarra del ICE, que lo identifica como miembro de la Unidad de Operaciones de Control y Expulsión (ERO) de dicha agencia.

El foco del video está puesto en el sonido que produce el metal de las esposas y las cadenas al ser sacadas de una caja y formadas en el suelo para luego ser colocadas en las muñecas y tobillos de los migrantes.

El video, que lleva más de 104 millones de visitas en la red X, es por demás humillante, pero lo que magnifica la crueldad es la calificación que le dio la propia Casa Blanca como ‘ASMR’. ¿Qué es esto? Pues yo tampoco tenía idea, pero resulta ser que es un término muy utilizado en redes sociales, sobre todo en TikTok, Instagram y YouTube, que significa en español ‘Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma’.

Así, las personas que etiquetan como #ASMR los sonidos o imágenes que publican consideran que estos son sensorialmente placenteros y que provocan una especie de hormigueo en el cuerpo y que incluso ayudan a relajarse y dormir. Se trata de cuestiones como alguien reventando las bolsitas de aire del papel de burbujas (el que se usa para envolver cosas frágiles), o personas extrayendo pus de las espinillas o granos, incluso de muñecos de plástico preparados para ello. Sí, desagradable y muy loco.

Pues bien, para la Casa Blanca el sonido y la imagen de las cadenas y las esposas que son colocadas en seres humanos produce satisfacción a nivel sensorial. ¿Qué tan retorcido se requiere estar para pensar o sentir placer con esto? ¿Qué explicación política podemos dar al hecho de que la Casa Blanca haya publicado eso desde su cuenta oficial? Ninguna desde la política, y muchas desde la sicología.

Desde luego que las reacciones fueron muy variadas, pero creo que la mayoría de las personas, incluyendo algunos seguidores de Trump, condenaron este post que, por cierto, no ha sido eliminado. “Psicópatas, enfermos, son unos monstruos” son algunos de los comentarios. Sin embargo, también tuvo apoyo. Por ejemplo, el propio Elon Musk lo reposteó con un “Haha WOW”.

Así, para la Casa Blanca no solo tenemos que aplaudir el trato inhumano que dan a los migrantes, indocumentados o no. También deberíamos estar sintiendo placer.

Abogada, presidenta de Observately comentarista de Radio Educación X y Threads: @soyirenelevy