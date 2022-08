Lo que calla el IFT

“Señor presidente:

Los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones escuchamos con preocupación sus señalamientos realizados el viernes 5 de agosto de 2022. Al respecto, nos permitimos hacer las siguientes precisiones:

Los organismos autónomos, específicamente el instituto del cual orgullosamente formamos parte, cumplen una labor de contrapeso en el andamiaje institucional de nuestro país. No se trata, como usted afirma, de la existencia de un Estado paralelo para defender a las grandes corporaciones; por el contrario, el objetivo del IFT es regular al sector con base en razones técnicas y no políticas, pero siempre encaminadas a garantizar los derechos fundamentales de acceso a las telecomunicaciones y radiodifusión, buscando el mayor beneficio para los usuarios y utilizando herramientas regulatorias de largo plazo a fin de otorgar seguridad jurídica y predictibilidad a los inversionistas.

Como usted mencionó, muchas de las facultades que actualmente tiene el IFT efectivamente correspondían, antes de la reforma constitucional de 2013, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, dicha reforma, junto con la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, también asignó funciones importantísimas al Ejecutivo federal, tales como la elaboración de la Política de Inclusión Digital Universal y todo lo relacionado con la cobertura universal y social, lo que ha sido mencionado por usted como una prioridad de su gobierno; por ello, nos sorprende la omisión en la elaboración de dicha política y su decisión de eliminar la Subsecretaría de Comunicaciones.

Asimismo, vemos con mucha preocupación su afirmación, sin ningún sustento, en el sentido de que los cuatro comisionados firmantes estamos capturados por los agentes preponderantes, lo cual, además de ser completamente falso, daña nuestra imagen personal, pero sobre todo causa un grave daño a la credibilidad de la propia institución.

Respecto a sus comentarios sobre el proceso de designación de comisionados, aprovechamos este espacio para hacer de su conocimiento que en próximos días estaremos presentando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar, como lo recomendó por unanimidad de votos el Consejo Consultivo del IFT en junio de 2021, que la falta de nombramiento de tres comisionadas que cubran el mismo número de vacantes resulta inconstitucional y no da certeza sobre el futuro funcionamiento del organismo.

No tenga duda, señor Presidente, de que nuestro trabajo y el de todos los integrantes del IFT busca el beneficio de México y se realiza con estricto apego al marco jurídico. No respondemos a intereses de ninguna empresa, preponderante o no. Por lo demás, estamos abiertos al diálogo sin restricciones, en caso de que usted o algún miembro de su equipo tengan alguna duda o cuestionamiento sobre la labor que realizamos. Respetuosamente…”

Pero ni esta ni ninguna respuesta se ha gestado en el IFT, ni se ha interpuesto la controversia sobre la falta de designación de comisionadas. ¿Cómo callar ante los terribles señalamientos de AMLO? Lamentable.

En la sobremesa

Le recomiendo ampliamente la lectura del documento elaborado por Alejandra Palacios y Ernesto Flores sobre los servicios en la nube en México: ‘Mexico powered by the cloud: inclusivity, innovation and growth’, que concluye con una serie de recomendaciones de política pública para promover estos servicios en nuestro país. Ojalá pronto esté disponible una versión en español.





