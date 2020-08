Estados Unidos, eludiendo el colapso

Las próximas semanas serán definitorias para el deporte de Estados Unidos, se vienen momentos cruciales para algunas Ligas y eventos de impacto internacional, contando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sin duda, el coronavirus dejará graves consecuencias económicas, esperando que los resultados sean desastrosos, ante una industria que genera 150 mil millones de dólares.

La preocupación radica en lo que producen Ligas como la NFL o la MLB, generando 13 mil y nueve mil millones de dólares al año, respectivamente; al menos, eso reportaron los economistas durante 2019.

Sería una ganancia recuperar el 40% de los eventos deportivos programados para este 2020. Dimensionen que, en Estados Unidos, se generan 48 mil eventos al año; si se recuperan aproximadamente 18 mil, ya sería una ganancia importante.

Eso significaría reactivar la economía de forma considerable. Mismo caso se vive en México. Sólo el futbol se ha visto reactivado, y aún están en standby el futbol americano, beisbol, basquetbol, eliminatorias estudiantiles y olímpicas, sin mencionar todo el sector amateur, el cual está detenido completamente.

Estas pausas para el deporte de Estados Unidos significan una pérdida de 61 mil millones de dólares y, para la televisión, es todavía mayor el número, incluyendo Wimbledon y el Abierto de Australia.

Aunque algunas encuestas elaboradas en el país de las barras y las estrellas arrojan comentarios, en los que los aficionados no quieren asistir a eventos multitudinarios hasta no tener la vacuna que elimine el coronavirus. El tiempo continúa avanzando y no vemos para cuándo esta situación pueda cambiar.

El estilo de hacer marketing deportivo está mutando, los libros que hablaban de la experiencia en los estadios están muriendo; ahora, se habla de experiencia para el fan en las nuevas tendencias, innovando, sin dejar nada a la imaginación, e impactando en el corazón de los aficionados.

