Tigres y Chivas vuelan al internet. YouTube, el nuevo jugador

Cuenta con dos mil 600 millones de usuarios, los cuales se conectan de forma regular a lo largo y ancho del planeta. En esta plataforma, puedes vivir cualquier deporte en resumen y, en algunas ocasiones, de forma íntegra. ¿Quién le puede competir?, ¿es leal esta competencia? Al final, si algún día deja de existir este medio de comunicación, ¿dónde acabarán los usuarios y cuál podría ser su destino?

¿Estamos preparados para despedir a la televisión convencional? Yo creo que México no lo está, porque en nuestro país la realidad es muy clara: Sólo tenemos 10 ciudades con más de un millón de habitantes. En cientos de localidades, no existe el internet y la televisión abierta sigue reinando.

El camino es largo, la modernización está en proceso, pero hoy tenemos que esperar.

En el próximo semestre, seremos testigos de una decisión que puede ser histórica, pero que conlleva un riesgo importante: Chivas y Tigres dejarán Televisa y migrarán al internet. Para ser específicos, estarán transmitiendo sus partidos en la plataforma Amazon. Con esto, inicia la competencia formal en México con ViX, plataforma que cuenta con todo el apoyo de Televisa, que pondrá todas sus fuerzas para que esta aplicación móvil triunfe.

Existe una eterna discusión entre los que creen que el internet va ganando terreno y un servidor, quien cree que México no está preparado para estos cambios. ¿Qué harán las marcas patrocinadoras de Tigres y Chivas, quienes pagaron millones de dólares para estar en sus respectivas playeras y ahora ya no tendrán televisión nacional? Algunos dirán que el mundo podrá verlos, ¿pero qué mundo? No son el Real Madrid o Messi, son dos equipos del futbol mexicano, que han regionalizado a sus aficiones.

Otro jugador que va ganando terreno y es “gratis”, es YouTube, esta plataforma que ha construido su mensaje con herramientas como: videos, shorts, podcast, resúmenes, vivos y demás, contenido que es consumido de forma masiva y que —en algunas ocasiones— no paga derechos, ya que el material lo suben los propios generadores de contenido. Podemos decir que hacen negocio con material que no les cuesta ni un peso.

Incluso, YouTube puede presumir que tiene una cobertura más grande que cualquier canal de televisión. Un gran número de mexicanos consume esta plataforma. Si le ponemos una cifra, más de 50 millones de mexicanos ven YouTube, y en todo el continente tiene más de 500 millones de ojos.