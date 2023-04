Ser universitario significa todo

En la UNAM me he sentido en casa. Me ayudó a adquirir toda esa confianza que puedes tener a lo largo de tu vida, a descubrir que el futbol para mí lo era todo y que la educación es básica y fundamental para poder ser feliz y sentirse realizado. La Universidad es la base de mi formación como persona.

Mis padres fueron mi motivación, sobre todo mi madre, que me decía: “Tienes que hacer tu tarea y sacar buenas calificaciones, porque si no, no sales a jugar futbol”, y yo quería jugar futbol. Ella también me motivó a continuar con mis estudios universitarios, lo cual me sirvió para tener la confianza de que, si me pasaba algo, tenía mi carrera.

Decidí estudiar Odontología porque me gustó y tuve la influencia de unos primos mayores. A mí incluso la medicina me interesaba, pero como empecé en la Selección Olímpica desde los 14 años, el futbol me estaba quitando algo de tiempo.

Mis hermanos fueron mis referentes, ya que ellos jugaron en los Pumas. Quería ser como ellos, y más cuando se hicieron profesionales. También recuerdo que un día, cuando tenía cuatro o cinco años, mi padre estaba jugando al dominó con unos amigos, entonces –y eso fue una motivación tremenda– me sentó en su pierna y les preguntó: “¿Saben quién es este niño?”, y le respondieron: “Sí, pues tu hijo Hugo”, y les dijo: “Sí, pero aparte de mi hijo Hugo, este niño va a ser el mejor futbolista de México de todos los tiempos”. Lo dijo con un convencimiento tan profundo que nunca se me quitó de la cabeza y todos los días hacía méritos para que se me juntaran las virtudes para poder conseguir ese objetivo. Y luego estaba el impulso de mi madre para que fuera disciplinado, educado, respetuoso y desarrollara todos los valores que se necesitan para poder ir en el camino correcto de la vida y buscar ser el mejor en todo. Y lo logré con disciplina, mentalidad y perseverancia.

Mi paso por Pumas ha sido la plataforma del éxito, porque me ha dado seguridad, esa mentalidad de querer ser el mejor, esa personalidad y ese carácter que traemos los ganadores. También es muy relevante el bicampeonato, que, como jugador, tuve la oportunidad de experimentar en dos ocasiones con Pumas y luego, como entrenador.

Ahora bien, conozco la Fundación UNAM y me gustan las labores que hace. Todo lo que sea ayudar es realmente valioso. Así como me ha ayudado a mí mucha gente en mi trayecto, yo he querido hacer lo mismo. Por ejemplo, yo recibí una beca en el Comité Olímpico Mexicano para seguir estudiando mi carrera. Sin duda, el 8 de enero de 1993 representa una fecha histórica porque inicia FUNAM: un apoyo que sirve para respaldar y proteger a los universitarios que lo necesitan y que también sirve de orientación y asesoramiento. Es extraordinario que nos podamos ayudar entre nosotros. Tener esa mentalidad de que para ser un México grande tenemos que participar todos los mexicanos es una base sólida para la comunidad universitaria. Los universitarios somos simplemente diferentes: para ser un triunfador en la vida hay que estar bien capacitados.