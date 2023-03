Telecomunicaciones, como hace una década

La empresa The CIU dio a conocer sus pronósticos para el sector de telecomunicaciones para 2023. La firma mexicana de investigación de mercados digitales dirigida por Ernesto Piedras estima que el sector en México podría crecer 3.27% este año. En un escenario optimista el sector crecerá 4.91% y en el más pesimista, crecería 3.03%.

El escenario sigue siendo muy parecido a otros trimestres. El segmento fijo sigue estancado y en 2022 sus ingresos fueron de 2 mil 600 millones de pesos, es decir, 2.8% menos que 2021. Telecomunicaciones móviles sumaron 19 mil 300 millones de pesos, un aumento de 6.4%. Sin embargo, el segmento de Tv restringida es el que tiene el mejor desempeño con un alza de 8.1% para sumar 10 mil 300 millones de pesos.

De esto podemos ver que, si bien hace falta detallar los números, parece que el Mundial de Fútbol trajo un empuje a los sistemas de TV restringida y sus paquetes de servicios, los cuales incluyen, en ciertas ocasiones, plataformas de streaming en móviles. En sentido contrario, vemos que el sector móvil sigue creciendo, pero a costillas de los competidores de Telcel.

Según The CIU, las ganancias de América Móvil (matriz de Telcel) superan significativamente las de sus principales competidores. El EBITDA (las pérdidas o ganancias de un negocio) de este operador preponderante ya suma 35 mil millones de pesos al cierre de 2022, mientras que el de todos sus competidores juntos apenas llega a 17 mil millones de pesos. Esto es el doble de lo que suman los competidores de Telcel y es superior a cuando fue declarado preponderante en 2014.

Esto nos da la señal de que, por una parte, sigue siendo un éxito prohibirle al preponderante dar servicio de TV de paga, pero al mismo tiempo, parece no importarle mucho porque su EBITDA en móvil le da oportunidad de seguir siendo el que tenga mayor éxito en futuras licitaciones de frecuencias. Parece que vamos a llegar a una década de regulación especial y la situación no ha cambiado mucho.

¿Sedena se avienta el tiro?

Este es un tema que desde hace semanas le vengo dando seguimiento y que mañana mismo sabremos si, como dice JC Chávez, hay tiro. Se supone que mañana la Secretaría de la Defensa Nacional se avienta el reto de fallar en favor de una empresa altamente cuestionada. Por fin, mañana se conocerá si hay ganador de los más de 12 mil millones de pesos de las 6 partidas de la licitación LA-007000999-E1040-2022 para la compra de equipos de escaneo de rayos X para las aduanas. ¿Será que la Sedena siga una ruta similar a la que tomó Semar cuando le otorgó el contrato mediante adjudicación directa a Rapiscan Systems por más de 3 mil 800 millones de pesos?

George Edward Walther-Meade, quien dirigía Rapiscan en México y Latinoamérica,fue crucial para lograr el contrato con Semar. Fue quien estuvo a cargo de encuentros privados con militares, además de que los recibió en visitas a sitios del fabricante tanto en Tijuana como San Diego. Sin embargo, no pudo festejar bien porque ingresó a prisión en Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero y corrupción. El directivo ya pudo obtener la libertad bajo fianza.

La lógica indicaría que, si Rapiscan ya obtuvo el contrato con Semar, el pastel se divida con algunos de los otros jugadores. Sin embargo, habría que ver si en la Sedena se atreven a darle todo el pastel a esta compañía. Ojalá y no porque podría provocar indigestión a los militares. Varias de las empresas involucradas afirman que es muy complicado que un solo proveedor pueda suministrar todos los equipos para la fecha solicitada que es 30 de noviembre de este año. Así que la capacidad de Rapiscan ya estaría acaparada con los marinos.

Las huestes del general Luis Crescencio Sandoval, así como del almirante José Rafael Ojeda son de las secretarías mejor evaluadas por la sociedad. Ojalá que estos procesos no minen su transparencia y reputación.



Raquel Buenrostro

A veces no sé si hacerle caso a Mis Amigos Chismosos (Mach) por el temor de ganar un rumor y publicar un borregazo. Ya van varias veces que me pasan chismes que no puedo confirmar pero que con el tiempo resultan verdaderos. Varias veces me dicen el chisme, pero no me dan detalles y por eso no me atrevo. Sin embargo, ahora me atrevo y te lo planteo como pregunta, ¿Crees que Raquel Buenrostro pueda salir de la Secretaría de Economía? ¿Crees posible que la ex fiscal de hierro pase a ocupar una nueva posición al interior del gabinete federal? Son preguntas.



Twitter: @hugonzalez0 Columnista y comentaristaTwitter: @hugonzalez0