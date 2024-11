Retos de las healtechs públicas y privadas

El martes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer su ambicioso Plan de Salud para los próximos seis años. Esta propuesta pretende hacer valer el derecho constitucional al acceso a la salud, más allá de ofrecerlo sólo como un servicio. El doctor David Kershenobich, secretario de Salud, subrayó que un sistema efectivo debe centrarse en la prevención y no solo en tratar enfermedades en sus últimas etapas, destacando la importancia de priorizar la atención primaria. Suena alentador.

En este entorno, la tecnología podría ser la pieza clave que revolucione la salud en México. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se están perfilando como la espina dorsal que tanto el sector público como el privado desean construir. Según un estudio de Deloitte, "The Future of Health", la tendencia mundial ya no se trata solo de curar, sino de mantener un bienestar constante. Es decir, las tecnologías ya no están diseñadas para atender la emergencia sino para prevenirla. Pero en México, con un sistema de salud fragmentado y 65 sistemas de expedientes clínicos electrónicos en uso desde 2019, el cambio no será de un día para otro.

El martes, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, delineó cinco ejes estratégicos para el sector salud: promover la prevención, mejorar la calidad de la atención, fortalecer el IMSS-Bienestar, garantizar los insumos y, finalmente, modernizar el sector.

Este último punto resuena particularmente en el ámbito de las healthtech, ya que busca integrar todas las instituciones públicas y reducir las brechas en la atención. Este esfuerzo suena a ciencia ficción, pero la meta es implementar el Expediente Médico Electrónico Universal y sistemas de consulta remota para formar un sistema unificado de salud.

Según Deloitte, para 2023 ya se habían implementado expedientes clínicos unificados en unos 30 hospitales de la Ciudad de México, utilizando una plataforma de software llamada ehCOS de NTT DATA. Esto puede parecer un pequeño paso, pero es un avance hacia un futuro en el que los datos de los pacientes se almacenen y se compartan de manera segura y eficiente.

Este proyecto es esencial, y no solo para el sector público. Como lo menciona otro informe de Deloitte sobre el Panorama de las healthtech en México, las empresas del sector han padecido obstáculos que van desde una resistencia cultural al cambio hasta problemas de financiamiento y, sobre todo, un caos regulatorio y de interoperabilidad. La falta de claridad regulatoria para definir qué tipo de servicio o producto ofrecen estas empresas representa un dolor de cabeza: no se les puede encasillar en categorías tradicionales de dispositivos médicos, ni mucho menos aplicarles normas de hace décadas.

En este contexto, la telemedicina es un caso claro. Aunque esta modalidad de atención remota ha ganado popularidad y se perfila como una solución prometedora, la regulación en México sigue siendo un laberinto. Además, el software como dispositivo médico (SaMD) también requiere una normativa clara. Muchas de estas empresas ofrecen servicios innovadores que la burocracia aún no entiende.

A pesar de los obstáculos, el sector healthtech sigue creciendo. Deloitte señala que 51% de estas empresas ofrece servicios de telemedicina, seguido por sistemas de gestión de información y plataformas de interoperabilidad. Apenas 18% comercializa dispositivos médicos, y un escaso 15% permite prescripciones médicas digitales. La Ciudad de México se ha convertido en un centro de innovación para este sector, con tres de cada diez empresas healthtech teniendo su sede en la capital. Otros estados, como el Estado de México, Jalisco y Nuevo León comienzan a emerger.

El uso de inteligencia artificial, blockchain, servicios en la nube y software especializado muestra que estas empresas tienen hambre de crecer. No obstante, la falta de financiamiento sigue siendo una barrera considerable. Solo 40% de las healthtech han recibido financiamiento, y de ese pequeño porcentaje, solo unas cuantas han logrado captar cifras considerables. 28% de las empresas financiadas han obtenido entre 101 mil y 500 mil dólares, mientras que otro 28% ha levantado entre 1 millón y 5 millones de dólares.

Las healthtechs en México tienen una media de seis años de existencia, lo que indica que la mayoría aún está en una fase temprana de crecimiento. Solo una pequeña fracción de ellas está generando ingresos significativos. En 2023, 11.3% de estas empresas facturaron más de un millón de dólares.

El sector healthtech tiene un futuro prometedor, pero su crecimiento dependerá de que el gobierno realmente ponga en marcha su plan de modernización. Con el respaldo de políticas públicas efectivas y regulaciones claras, las empresas del sector podrían estar en una posición privilegiada para revolucionar la salud en México. La administración de la presidenta Sheinbaum promete que el cambio está en camino, pero el sector tendrá que esperar para ver si la promesa de modernización se cumple o no.

Más paneles

En el marco de los ambiciosos planes del nuevo gobierno, la presidenta Sheinbaum presentó también ayer el Plan Nacional de Energía, centrado en revitalizar la industria eléctrica mexicana, especialmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Entre las críticas, se destacó el aumento desmedido de la generación intermitente de energía eléctrica sin respaldo, incluyendo la solar. Muchos han malinterpretado las acciones del presidente López Obrador, creyendo erróneamente que no apoya las energías limpias, cuando en realidad, la realidad es otra.

Este sexenio, al igual que el anterior, continúa promoviendo la instalación de paneles fotovoltaicos de manera ordenada. La tendencia ya se refleja en las tienditas de la esquina en estados como Hidalgo, Morelos y Puebla. Al caminar por pueblitos de dichos estados, es probable que observes pequeños comercios equipados con paneles solares, una iniciativa impulsada por el programa Centurión de Grupo Rica, liderado por Miguel Ángel Guizado. Este programa, conocido por ofrecer cursos para mejorar la imagen, distribución y rentabilidad de los pequeños comerciantes, ahora incorpora una fuerte apuesta por la energía solar.

La implementación de paneles solares no solo permite a los tenderos reducir su consumo de energía, sino que, además, contribuyen a la sostenibilidad y disminuyen la huella de carbono de las comunidades locales. La primera tienda con este sistema ya ha sido inaugurada, marcando el inicio de una expansión que contempla hasta 3,000 comercios. La empresa mexicana Solfium, dirigida por Andrés Friedman, es la encargada de estas instalaciones, en alianza con Grupo Rica, parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola con 80 años de experiencia.

Más código nacional

EN-TI, empresa mexicana de soluciones tecnológicas, firmó un convenio con Grupo AXO, líder en retail multicanal en México, Chile, Perú y Uruguay, para desarrollar su plataforma electrónica. Con la dirección de Óscar Mora, EN-TI genera anualmente más de 650 mil líneas de código para sectores como retail, aseguradoras e industria financiera.

Esta alianza con Grupo AXO, respaldada por clientes de renombre como FEMSA, Alibaba y Zurich, refuerza el papel de EN-TI en la digitalización del retail en América Latina. Además, subraya la fortaleza de esta empresa 100% mexicana en un mercado altamente competitivo, donde se proyecta como un motor de innovación tecnológica en la región.

