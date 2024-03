¿Quién quiere tirar las redes sociales?

Todo mundo tiene una opinión política y aunque a veces unos quieren imponer la suya a los otros, todas son respetables. Sin embargo, el respeto es algo que cuesta trabajo mantener en el mundo digital. Lamentablemente en ciertas redes sociales la civilidad digital es un bicho raro pues, escudados en el anonimato y la automatización, muchas personas juegan sucio y más en temporada electoral.

Para el cierre de 2024 se habrán realizado casi 100 elecciones generales en todo el mundo. De ellas, casi 50 serán elecciones presidenciales destacando las de Estados Unidos, México, India, Rusia, Pakistán y Sudáfrica. En América Latina también habrá elecciones en Venezuela, Uruguay y Panamá.

De acuerdo con el Informe de Riesgos Globales 2024, del Foro Económico Mundial, este año existe un alto riesgo por la información errónea y la desinformación motivados por la inteligencia artificial y la polarización social. El informe elaborado en colaboración con Zurich Insurance Group y Marsh McLennan, dice que el vínculo entre la información falsa y el malestar social ocupará un lugar central en las elecciones.

Bajo ese panorama, el control de las redes sociales puede jugar un papel destacadísimo tanto a favor o en contra de la población. Por ello, los intentos de infiltrar, ralentizar, desequilibrar o tumbar las redes pueden estar entre las estrategias de grupo de poder multinacionales. No tengo pruebas, pero las sospechosas caídas globales de varias redes sociales durante esta semana, podrían ser parte de una serie de pruebas para saber hasta qué grado aguantan la presión política.

Tal vez soy “sospechosista” al extremo, pero se conjuga el hambre con las ganas de comer. Por ejemplo, el martes pasado fue un día complicado para Meta Platforms, pues sus redes Facebook, Instagram y Threads presentaron problemas técnicos e interrumpieron el servicio para millones de usuarios. Los problemas se extendieron a las aplicaciones de Google como y aunque los fallos no fueron de manera generalizada, en México, según Down Detector, el servicio no funcionó casi una hora por la mañana. Ayer mismo, LinkedIn, la mayor red profesional del mundo propiedad de Microsoft, también reportó fallos tanto en su versión web como en su app para dispositivos móviles.

Aunque las apps ya están de vuelta, este tropezón técnico nos hace pensar que aún las firmas tecnológicas más grandes presentan fallas en sus servicios. Esto no solo genera miles de reacciones negativas y daños directos a su reputación, sino también podrían poner en riesgo operaciones o datos delicados. Las elecciones en todo el mundo son algo muy serio y, por tanto, influir en las redes sociales, puede ser demoledor. ¿Quién quiere controlarlas?

Seguridad hasta el C-Level

Bajo dicho contexto, es importante promover que organizaciones de todos los giros y tamaños sigan adoptando tecnologías y soluciones que les permitan asegurar la continuidad de su negocio. Acompañar a las organizaciones en la adopción de soluciones que van desde la ciberseguridad con el uso de Inteligencia Artificial (IA), hasta la automatización de procesos, puede ser algo que les ofrezca un poco más de tranquilidad.

En ese marco, te cuento que la semana pasada KIO IT Services, dirigida por Octavio Camarena, participó en el evento Never Ending Evolution organizado por la firma Needed Education. En su intervención, los directivos de KIO reflexionaron sobre una serie de recomendaciones para lograr una adopción tecnológica eficaz en las empresas, la cual empieza con los altos directivos. KIO destacó que la irrupción de la IA es tres veces más aguda que cambios disruptivos que han acontecido a lo largo de la historia como la creación de la imprenta, el invento de la PC, los inicios del Internet y hasta de los dispositivos inteligentes. Veremos si el mensaje cae de manera correcta en el C-Level de muchas empresas

Ciber-Seguridad femenina

Sin embargo, a pesar del crecimiento de la ciberseguridad y el reconocimiento al interior de las organizaciones, la inclusión femenina en este campo sigue siendo baja en proporción. De acuerdo con el “Reporte de Mujeres en Ciberseguridad de 2019” de la firma ISC2, las mujeres que trabajan en ciberseguridad actualmente equivalen a una cuarta parte (24%) de la fuerza laboral general en todo el mundo. No obstante, esta cifra está creciendo debido a que las mujeres están buscando mayores niveles de educación y certificaciones. En el estudio se demostró que 52% de las mujeres cuentan con un título de posgrado a diferencia del 44% de los hombres. Valeria Durán, Field Marketing Manager de Hillstone Networks México, considera que, para promover la inclusión femenina en la ciberseguridad, es fundamental trabajar en la eliminación de barreras y estereotipos de género, así como en la creación de entornos laborales inclusivos, equitativos y seguros.

En eso coincide Claudia Rincón Pérez, fundadora y presidenta de Factoría IT, quien hizo un llamado a la iniciativa privada, la academia, expertos y autoridades a coordinar esfuerzos para mejorar las condiciones laborales de las mujeres en el sector de tecnología. Indicadores de la ONU reflejan que entre 16% y 58% de las mujeres han sido objeto de agresiones en línea. En México, las cifras del Inegi también revelan que 34.8% de las mexicanas en Internet ha sido presa de insinuaciones o propuestas sexuales, sumado a que 33.6% recibió contenido sexual no solicitado. El reto persiste en garantizar entornos digitales libres de discursos de odio y acoso hacia las mujeres dentro y fuera de los sitios de trabajo.

Libertad Pop

Ante el creciente aumento de los jóvenes que consumen más productos digitales, la Sofipo Libertad Soluciones de Vida presentó una nueva cuenta 100 digital. La nueva cuenta “Pop”, busca que los millennials y centennials conozcan cómo ahorrar e invertir su dinero de una manera segura. Pop está respaldada por los 64 años de experiencia de Libertad y por sus niveles de capitalización entre las Sofipos. Ofrece una tasa anualizada de 12% anual, con pago de intereses diarios y sin promedio mínimo mensual. La cuenta se abre en cuatro minutos, y otro de sus atractivos es la disponibilidad permanente de los ahorros y la posibilidad de hacer más de 150 pagos de distintos servicios, entre los que se encuentran hasta tarjetas de regalo de marcas como Spotify, Amazon, Netflix, Xbox, entre otras.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0