IFT, preponderancia y la puerta giratoria

Este es un respetuoso y amoroso llamado de atención a todos los defensores de los organismos autónomos. Aunque en su concepción llevan una fuerte carga de nobleza y justicia, varios de estos organismos han decepcionado mucho. Algunos de ellos se han mantenido autónomos del poder ejecutivo, pero siguen capturados por los poderes fácticos.

En el marco del mal llamado Día de Internet salieron a relucir las cifras alegres sobre el uso de este servicio. Incluso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presume y celebra (con sombrero ajeno) el incesante progreso de la conectividad en México. Si, pero es mérito único y exclusivo de los operadores de telecomunicaciones y sus accionistas. Si ellos no fueran persistentes, estaríamos en el oscurantismo digital.

Todo esto viene cuenta porque este reportero se acaba de enterar que la puerta giratoria entre funcionarios de IFT y empresas del sector sigue abierta. Resulta que José Luis Lara de la Cruz, quien hasta hace 26 meses era Director General de Supervisión y Verificación de Regulación Asimétrica en el IFT, ahora trabaja en América Móvil.

Si no lo sabías, Lara de la Cruz fue el responsable en el IFT de verificar que América Móvil cumpliera con su regulación asimétrica. Este funcionario, que durante ocho años no vio los incumplimientos de América Móvil, ahora trabaja en la dirección de asuntos regulatorios encabezada por Daniel Bernal.

En estos momentos, el exfuncionario del IFT es Gerente de Atención a Denuncias y Procedimientos de Sanción en la Dirección de Regulación y Servicios Mayoristas de Telmex o América Móvil. Ese es el único dato que no tengo preciso porque puede estar en América Móvil y operar en Telmex o viceversa. Pero la nueva chamba de Lara no tendría tanto problema si se hubiera contratado con cualquier otro operador. Lo escandaloso es que se fue a trabajar con quién (se supone) debió regular. Ahora entiendo por qué tantas omisiones y cegueras en el IFT.

Por eso insisto en el fracaso del IFT como regulador. A pesar de que ya tienen el poder para sancionar (lo que nunca tuvo la Cofetel) no han querido hacerlo. El incremento en la conectividad en México no es gracias al regulador, es aun en contra de él. Además, el incremento en la conectividad y la competencia no es lo mismo en el mercado fijo que en el móvil. En el segmento de redes fijas ya se ve un poco los efectos de amarrarle las manos al grandote, pero en redes móviles el ambiente va en retroceso.

La situación está llegando a un punto sin retorno, el regulador no quiere sancionar y los operadores móviles están cada vez más débiles. ¿Qué nueva señal esperamos para equilibrar el mercado móvil? Telefónica devolvió sus frecuencias del espectro radioeléctrico. Altán quebró y el gobierno tuvo que “rescatarla”. AT&T está bajando su ritmo de expansión y devolvió frecuencias. Además, ninguna de estas tres mostró interés en la licitación de nuevas frecuencias en 2021. No hay señales de cambio, a menos que el regulador finalmente tome en cuenta las sugerencias de la industria. Lo dudo.

Ahora bien, en las consultas hacia la tercera revisión bienal (más bien trienal) de las resoluciones de preponderancia, hay varias propuestas. Unos piden la separación estructural de América Móvil y otros piden algo más sencillo: voluntad política para regular. Obligar a que se venda una parte de América Móvil puede tardar muchos años y tal vez para entonces algunos operadores ya no estén en el mercado mexicano. Para ciertos operadores la cosa es más fácil y expedita pues solo se trata de que el IFT se decida a regular. Sin embargo, con este IFT y sus funcionarios expertos en puertas giratorias, lo dudo mucho. Ya te seguiré contando de las alternativas.

Faltan las ambulancias

La semana pasada te compartí información sobre la relación exitosa entre el uso de la tecnología y la reducción de la inseguridad. Te dije que la coordinación y las comunicaciones de misión crítica entre las policías de la Ciudad de México son parte del éxito. Sin embargo, esta fórmula virtuosa aun no llega a otro eslabón importante en la seguridad pública: las ambulancias.

No sé si ya lo viste, pero el reportaje de N+ titulado “Ambulancias Irregulares: lucrar con la emergencia”, nos abre los ojos. Resulta frustrante ver cómo el uso de radios de la policía puede servir para que operen esta mafia de ambulancias patito. Por eso, el reportaje transmitido en agosto de 2022 por N+ fue premiado como el “Mejor Uso de Video Online”. Este reconocimiento se dio en el marco del evento Digital Media Awards 2023, edición Latinoamérica, organizado por WAN-IFRA (The World Association of News Publishers). Alejandra Barriguete y Williams Castañeda, reporteros de N+ Focus, recibieron el premio en representación de todo su equipo.

Este trabajo periodístico documenta la facilidad para comprar y operar una ambulancia en la CDMX. Pero lo mejor de este reportaje es que pudo influir en la legislación que comenzó a aplicarse en la capital a los pocos días de transmitido. No se puede lucrar de esa manera con la salud de la gente.

Turismo fértil

Hablando de la relación de la salud y la tecnología, pero en buen plan, hay un caso que parece muy interesante: la fertilidad. Este mercado es uno de los que mejor ha utilizado la evolución de la tecnología y le ha generado un crecimiento exponencial en los últimos años. Se estima que en 2026 el mercado global de la reproducción asistida podría alcanzar el valor de 1 mil 102 millones de dólares, cuando en 2020 valía 685 millones de dólares. En México, existen 150 hospitales y clínicas de reproducción asistida para atender a las más de 5 millones de parejas que presentan problemas de infertilidad. Por eso el país se ha posicionado como el segundo destino en el mundo para este turismo médico, al recibir anualmente a más de 3 millones de personas.

La empresa mexicana Fertilidad Integral (FI), que cofundó y dirige María Altschuler, puede dar testimonio de ello. El 30% de sus pacientes son extranjeros que visitan la CDMX para utilizar el tratamiento de fertilización “in vitro” o aquellos para preservar su fertilidad como el congelamiento de óvulos. Altschuler es administradora de empresas por el ITAM, no es médico, y por eso visualizó un área de oportunidad en esta industria. Ahora busca reconfigurar el mercado con mayor inversión en tecnología para continuar creciendo.