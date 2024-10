El privilegio de adaptarse a las plataformas

En el cambiante mundo digital son pocas las empresas que salen airosas de esa disrupción. Quienes lo logran no solo sobreviven, se adaptan y marcan tendencia. Incluso muchas de ellas, líderes en el mundo análogo, vuelven a ser exitosas pese a la animadversión de muchos.

Te lo comento porque, pese a todo, TelevisaUnivision (TU) sigue rompiéndola, y no solo en pantallas. Ayer, la compañía presentó su Upfront 202 que reunió a más de 400 clientes quienes vieron lo qué trae en su portafolio de contenidos para el próximo año.

Como si el anuncio de la programación no fuera suficiente, trajeron a Bruno Mars para cerrar la noche. Pero más allá de la música del Pedrito Fernández gringo, el evento dejó ver que TU sigue perrísimo cuando hablamos de contenido digital y de televisión.

Según lo que expusieron, TU es el líder en generación de video, alcanzando 77% de la población digital. Para poner eso en perspectiva, estamos hablando de 57 millones de usuarios únicos al mes lo que demuestra que la empresa tiene un alcance envidiable. En un entorno donde las audiencias están fragmentadas y consumen contenido en mil plataformas diferentes, TelevisaUnivision ha encontrado la fórmula para seguir captando la atención.

Este Upfront llega en el momento perfecto. Justo después de que TU presentó su reporte de resultados del tercer trimestre, el cual trae buenas noticias. Ingresos totales de 1,305 millones de dólares, con un crecimiento de 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Quizá no suena a una cifra abrumadora, pero en tiempos donde la economía global está en ascuas, lograr un crecimiento, por pequeño que sea, es un logro.

En términos publicitarios, el mercado estadounidense sigue siendo crucial para TelevisaUnivision. Las ventas por publicidad crecieron 5% en Estados Unidos. Sin embargo, la verdadera joya sigue estando en México. Aquí, las ventas publicitarias, medidas en pesos, aumentaron un sólido 10% en comparación con el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento se debe, en gran medida, a la televisión abierta o lineal, que vio su facturación aumentar 9%. Eventos masivos como los Juegos Olímpicos, la Copa América y el fenómeno de "La Casa de los Famosos México 2" hicieron que las marcas volcaran su atención en TU.

Pero lo más revelador es que TU ha logrado diversificar su oferta, integrando televisión, digital, deportes, y entretenimiento en un solo ecosistema. La compañía reporta que su cartera de clientes ha crecido 25% en los últimos cuatro años, un crecimiento para analizar en el entorno del cierre y consolidación de varias empresas.

Lo que hizo TelevisaUnivision con su Upfront fue demostrar que no solo están on fire sino que piensan quedarse ahí. No se trata solo de producir contenido, sino de hacerlo de manera que abarque todas las plataformas posibles, alcanzando a la mayor cantidad de gente. Y lo están logrando.

Enhorabuena para ellos, pero sobre todo para todos los que dependen de su gigantesco alcance. El 2025 ya se ve prometedor, y todo indica que TelevisaUnivision seguirá dando de qué hablar.

Tunear, no frenar la reforma

Tal vez recuerdes mi colaboración de la semana pasada sobre la Reforma a la Ley Federal del Trabajo que pretende darle seguridad social a los trabajadores de plataformas. Por fortuna, tuve la oportunidad de platicar con distintas personas de la industria quienes nos ayudan a entender otros puntos de vista y, sobre todo, a ver que no se trata de un rechazo, sino de la oportunidad de ajustar la propuesta.

De inicio, me aseguran que la industria se encuentra en la mejor disposición de contribuir a la seguridad social de los trabajadores. Sin embargo, sugieren un modelo donde las plataformas contribuyan a la seguridad social de los trabajadores independientes sin perder su independencia. Ellos hablan de la necesidad de establecer un modelo intermedio de seguridad social que reconozca la independencia de los trabajadores mientras se les proporciona protección social.

Tal vez no lo sepas, pero la iniciativa clasifica a los trabajadores en dos categorías: empleados, que tienen acceso a la seguridad social, e independientes, los que no. La iniciativa, bajo el modelo de la subordinación discontinua, podría obligar a las plataformas a asumir todas las responsabilidades de un empleador sin tener control sobre la disponibilidad y el tiempo de trabajo de los repartidores.

Esto limitaría los incentivos que se les ofrece a los trabajadores y afectaría el modelo de negocios. Por ejemplo, si un repartidor trabaja solo algunos días al mes y logra el salario mínimo, la plataforma tendría que pagar la seguridad social por un mes completo, lo que podría no ser sostenible.

Con ello, la regulación propuesta podría llevar a la salida de plataformas de ciertas ciudades donde no hay suficiente demanda para justificar los costos. Dicen.

Reconocen que la industria ha perdido oportunidades para explicar mejor el funcionamiento y beneficios de las plataformas. Dicen que esta industria tiene una alta sensibilidad a los precios pues, a medida que los costos de las plataformas aumentan, la demanda disminuye, lo que afecta la viabilidad del modelo de negocio.

En ese sentido sugieren modelos que podrían permitir a las plataformas contribuir a la seguridad social de los trabajadores independientes sin convertirlos en empleados. Esto incluye la posibilidad de establecer un esquema dual donde algunos trabajadores sean empleados y otros permanezcan como independientes, con contribuciones a la seguridad social basadas en su ingreso.

Estos nuevos modelos podrían ser una alternativa para ofrecer seguridad social a los trabajadores de las plataformas sin afectar la viabilidad del negocio, sin embargo, podría ser una puerta de entrada para muchos trabajadores e industrias que viven una situación similar. ¿Sería abrir una Caja de Pandora?

Escritores también

Pues al parecer va llegando la hora de sumar a todos esos trabajadores que desde hace años carecen de seguridad social. Uno de ellos es el de los escritores.

El legendario Manuel Rodríguez Ajenjo, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Escritores de México (Sogem), me dijo que el gremio también está en la necesidad de adaptarse a nuevas realidades laborales.

El escritor de clásicos cómo Ensalada de Locos, La Carabina de Ambrosio o El Privilegio de Mandar nos comenta que al igual que los repartidores y conductores de plataformas digitales, la Sogem está en la búsqueda de mecanismos de protección social para los escritores independientes.

Además de la creación de un sistema de seguridad social y jubilación para los escritores ellos siguen luchando por lograr convenios que garanticen derechos patrimoniales y morales para los creadores, especialmente en el ámbito cinematográfico y plataformas de streaming.

Todo esto, junto con la interrogante que plantea la Inteligencia Artificial y el desafío de la Copia Privada Digital, lo van a plantear en el encuentro de la Federación de Sociedades de Autores Audiovisuales (Fesaal) y de la reunión de Autores Audiovisuales Confederación Internacional (Avaci). Dichos foros se realizarán en la Ciudad de México del 4 al 7 de noviembre próximo. ¿Vamos?

Columnista y comentarista