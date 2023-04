Escáneres en aduanas, ¿traición a Sedena?

Lo dicho, para nuestros vecinos del norte no hay amistades, hay negocios. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y eso lo podemos ver claramente con las recientes filtraciones del gobierno de ese país, sobre las actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional. No solo se meten en la actividad pública, sino en la vida privada del titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Los gringos se llevan pesado.

Para ellos, todo lo que suena a chino es motivo de desconfianza y señal de espionaje. Por eso la diplomacia y autoridades de seguridad de ese país se atreven a señalar, descalificar y hasta espiar a quienes no les gusta. No fueran empresas de ese país porque se mueve todo el aparato para presionar y echarles la manita. Insisto, se llevan muy pesado.

Todo esto viene a colación por el triste episodio de la licitación para comprar escáneres de rayos X en las aduanas operadas por la Sedena y la Marina. Si bien recuerdas, en octubre de 2022 supuestas autoridades de EU "alertaron" a México para no contratar a una empresa de escaneo vía rayos X por supuestos nexos con el gobierno de China. Dizque amenaza a la seguridad nacional, quesque espionaje, y dizque supuestos casos de corrupción para vetar a los chinos. Usando la jerga mañanera puedo decir: puro choro mareador.

A nuestros vecinos del norte no les importa espiar, ni intimidar si se trata de apoyar a una de sus empresas. Así lo hicieron con Rapiscan para que obtuviera un contrato con Sedena y Semar por más de 15 mil 430 millones de pesos. Puras acusaciones falsas contra su competencia. Los gringos banearon a Nuctech Company, una empresa pública china sin relación con gobiernos y que es líder global con presencia en todo el mundo.

En contraparte, la estadounidense Rapiscan tiene muchos casos documentados de corrupción, mala calidad y sobreprecio. Ya te conté del caso de George Edward Walther-Meade, director de Rapiscan en México y América Latina, quien fue encarcelado en EU por presuntas acusaciones de lavado de dinero y corrupción. También te conté del contrato que le rescindió el SAT por incumplimiento de entrega, disponibilidad y mala calidad. Ahí los vecinos no son tan escrupulosos y se hacen de la vista gorda.

Incluso, el contrato que le entregó la Semar en 2022 mediante adjudicación directa por 3 mil 800 millones de pesos, todavía no se firma debido a que altos mandos de la Marina están inconformes con dicha compañía por sus escándalos y por vender los equipos más caros. Si quisiera, el gobierno del presidente López Obrador podría usar este asunto para responder a la puñalada traicionera que le aplicaron a la Sedena y al General Sandoval.

Pero también la misma Sedena podría responder y limpiar su nombre si se repone la licitación LA-007000999-E1040-2022 que supuestamente ganó Rapiscan Systems. Para ello tiene la mesa puesta pues las empresas mexicanas participantes en dicha licitación junto con la internacional Nuctech Company, interpusieron un amparo. Reclaman que el contrato de 11 mil 630 millones de pesos no debió entregarse a Rapiscan al ser la propuesta más cara por casi 2 mil millones de pesos.

El amparo en primera instancia se presentó en el Juzgado VIII en Materia Administrativa de la Ciudad de México, sin embargo, fue desechado sin fundamento y contraviniendo una jurisprudencia dictada por la SCJN. Ahora ingresaron la queja 169/2023 ante el 22 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, buscando suspender todo el proceso. Se busca invalidar las 4 partidas asignadas a Rapiscan y suspender la solicitud de cotizaciones para eventuales adjudicaciones directas de las dos partidas que fueron declaradas desiertas.

Entiendo que muchas empresas siempre respiran por la herida cuando pierden una licitación, sin embargo, tomando en cuenta las múltiples anomalías y las supuestas presiones de la diplomacia de EU en favor de Rapiscan, creo que podría evaluarse poner orden en este proceso y, al mismo tiempo, desmanchar el nombre de la Sedena y de su titular. Es un mal consejo que, de tomarlo, muchos no lo veríamos mal.

Bienestar financiero

En los próximos días la empresa Invested, especialista en soluciones tecnológicas y consultoría para mejorar la situación financiera de los empleados, presentará los resultados de su Estudio de Bienestar Financiero 2023. La empresa dirigida por Christian Hauswalt, dará datos actualizados sobre el Bienestar Financiero de los colaboradores de las empresas con resultados muy interesantes.

Según el estudio, la generación millennial es la que tiene el mejor Bienestar Financiero (51.34%), es decir, ya tienen una conciencia sobre el ahorro y previsión. Asimismo, 62.08% de la generación Z está ahorrando para su retiro.

Además, 60.98% de las mujeres encuestadas comentaron sentirse afectadas en su desempeño laboral debido al estrés financiero. Dicen que posiblemente se deba a que las mujeres evalúan todos los gastos del hogar. Pero lo aterrador es que más de 90% de los hombres encuestados no tienen claro sus posibles objetivos financieros. Solo 7.94% sabe lo que quieren alcanzar, cuándo y cuánto necesitan. Interesantísimo.

Economía con sentimientos

Recientemente la empresa Delta Analytics BV, dio a conocer los resultados de una investigación la cual podría ser el inicio de una verdad reveladora: la economía también tiene sentimientos. Tal vez exagero un poco, pero es la forma en la cual puedo explicarte que el estudio realizado por especialistas en optimización de la empatía basada en datos revela que las emociones sociales influyen en las decisiones de inversión. La investigación de Delta Analytics, utilizó correlaciones emocionales para predecir el precio de apertura de los mercados bursátiles en México y Brasil y acertó en 60% de las ocasiones. La investigación suma tres meses de análisis y sigue en curso, pero su CompoIndex, que se publica 4.5 horas antes de la apertura del mercado, ha podido predecir correctamente el movimiento del precio de apertura de S&P BMV IPC.

La moda del Nearshore

Quiero compartirte un dato que me hicieron llegar hace unos días. Ahora que todo mundo se sube a la moda del nearshore hay una empresa que desde hace muchos años ya está dándole a esta tendencia. No es extranjera, no es automotriz, no es Tesla ni Elon Musk, se trata de Softtek, la empresa mexicana de tecnología dirigida por Blanca Treviño. Esta empresa acuñó el concepto desde 1997 y hasta la fecha lo tienen registrado ante el IMPI y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Gracias al nearshore, la empresa ofrece servicios de tecnología de la información en más de 20 países repartidos en América, Europa y Asia. En pocas palabras, Softtek asumió el papel de protagonista en el terreno de soluciones de alta tecnología a nivel global y el nearshore ha sido su mejor herramienta para lograrlo.