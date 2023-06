El show de Paco, Sofipos y Bolt

Vaya sentimientos los que está removiendo Televisa en estos días al lanzar en una misma semana dos producciones. Se trata de “El Show: Crónica de un Asesinato” de la agencia de noticias N+ que transmite por esa televisora y “La Casa de los Famosos México”. El primero es un documental que trata sobre el asesinato de Paco Stanley mientras que el segundo es un reality show tipo Big Brother VIP.

Vale recalcar que en las páginas de este mismo diario se esbozó la idea de un complot con ambas producciones. Coincidentemente el hijo de Paco Stanley, Paul, dueño de los derechos de imagen de su fallecido padre, participará en el reality de Televisa. Por eso estará completamente incomunicado a partir del 4 de junio, dos días antes del estreno de la serie sobre su padre. Paul ha dicho públicamente que no conoce el documental.

Si eres muy joven tal vez no recuerdes que hace 20 años el crimen de Paco Stanley cimbró todas las estructuras de poder en México. El entonces jefe de gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas, vivió meses de tormenta mediática. La opinión pública lo trató con dureza tras el actuar de las autoridades de justicia capitalinas y por el show que se convirtió el caso. Además de que no se pudo condenar a nadie, siguen vigentes muchas interrogantes.

La investigación periodística que da pie a esta serie documental dirigida por Diego Enrique Osorno debe gozar de una gran calidad (lo conozco). Incluso se entrevista a personajes como Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, dueños de las dos principales televisoras del país. Más aún, el documental promete rigurosidad y profesionalismo porque al ser la propia Televisa una de las protagonistas indirectas de esa fatídica historia, no se podría dar el lujo de abordarlo de una manera distinta. Paco Stanley desarrolló gran parte de su carrera en la televisora de San Ángel.

Pero volviendo al chismecito, resulta paradójico ahora que el hijo de Paco sea uno de los conductores principales de los programas de revista del Canal 2. Pero más intrigante aún es que Televisa lo haya invitado a participar en el reality show de los famosos. Tal vez se esté cerrando la pinza para que nada ni nadie afectara el lanzamiento de su nueva serie documental. Es públicamente conocido que la familia Stanley, Paul incluido, siempre se ha opuesto a que se ventile información y detalles sobre el asesinato de su padre.

Por lo pronto, el caso ya se hizo una gran telenovela, un gran show. En la presentación de La Casa de los Famosos México, Televisa negó que invitar a Paul al proyecto que lo mantendrá incomunicado tuviera relación con el estreno del documental. Lo que sí es un hecho es que ha crecido el interés y relevancia que, de seguro, jalarán audiencia ambas producciones. Complot o no, ha sido una manera muy inteligente de llamar la atención y una gran estrategia de negocio. Difícil pensar que esto sea casualidad.

¿TÚ TAMBIÉN MONTEPÍO?

En otra historia de resbaladiza casualidad tengo que confesar que tengo otra nota un tanto alejada de los bits y los bites. Podría arriesgarme a ofender tu inteligencia al decirte que ahora los smartphones son los artículos con la mayor cantidad de empeños en el país. Pero no es así, se trata nuevamente del uso que se le está dando a las Sociedades Financieras Populares (Sofipo).

En mis últimas entregas te he compartido algunas inquietudes sobre cómo algunas Fintech están recurriendo a la compra de Sofipos para captar recursos. Tal vez por eso me acercan información que muestra el indigno uso que también el Nacional Monte de Piedad le está dando a su Sofipo.

Si no lo sabes, el famoso montepío que dirige Javier de la Calle está argumentando a su sindicato que está a punto de la quiebra. Dicen que ya no tienen para pagarles. Sus peritajes dicen que para 2025 caería en insolvencia y que actualmente enfrentan una quiebra técnica. Sin embargo, buscando en el portal del SAT se puede encontrar que la donataria está lejos de la quiebra. Tiene activos por 35 mil 398 millones de pesos y pasivos por 7 mil 443 millones de pesos. Además, su declaración fiscal de 2022 reporta ingresos por 9 mil 860 millones de pesos y gastos por 7 mil 895 millones de pesos, esto deriva en una ganancia de 2 mil 520 millones de pesos.

Por eso el sindicato acusa que se está simulando una quiebra. Afirman que se quiere liquidar el Contrato Colectivo de Trabajo para cambiar el objeto social del Nacional Monte de Piedad. Se supone que desde 1775 este montepío es una organización sin fines de lucro, pero al haber adquirido en 2017 a la Sofipo La Paz ya no puede tener ese objeto social. Desde 2017, La Paz se llama Financiera Monte de Piedad y con ello cambió su misión pues, por ley, las Sofipo son sociedades con fines de lucro. El objetivo, me insisten, es cambiar el objeto social.

Probablemente la ley permite ese uso indigno de las Sofipo pero no está chido que con ello se afecte a miles de trabajadores. Menos aún haciendo el show de una supuesta quiebra.

EL MÁS RÁPIDO

La que se llevó el show de la semana fue la empresa mexicana de tecnología KIO, la cual presentó a su nuevo Chief Sprint Officer. Se trata del legendario Usain Bolt, el atleta más rápido del mundo. La empresa que encabeza Jorge Sapién, presentó a su nuevo directivo con socios y clientes haciendo una analogía entre las virtudes del atleta y su empresa. KIO afirma que, al igual que Bolt, su tecnología tiene agilidad, flexibilidad, confianza, compromiso. No lo dudo y me gusta esa estrategia que están adoptando varias empresas al crear puestos directivos más estéticos y publicitarios. Por eso, cuando busquen un Chief Meme Officer me llaman.