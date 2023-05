El éxito de la seguridad y las comunicaciones

Hace unas semanas tuve la necesidad de transitar por una colonia popular de la CDMX en la madrugada. Tenía muchos años que no palpaba la vida nocturna en calles ubicadas lejos de vías y colonias altamente transitadas. Me sorprendió ver que a esas horas caminaban por las calles un grupo de jóvenes, parejas y mujeres jóvenes. No era fin de semana, era un jueves.

En mis tiempos (diría el Tecnotío González) caminar por las calles a esas horas era un verdadero peligro, entonces ¿Qué está pasando? ¿Ya no hay miedo? ¿Hay mucha necesidad de salir? ¿Hay más seguridad? ¿Hay más vigilancia? Hay un poco de todo eso.

Curiosamente, una semana después encontré cierta información que me resultó reveladora pero muy poco valorada. Se dieron a conocer los datos del Informe de Incidencia Delictiva en la CDMX presumiendo una mejoría en los datos. Comparando el periodo enero - abril del 2019, con el mismo periodo de 2023 se observa una reducción de 60% en el total de delitos cometidos en la CDMX.

De los delitos sin cifra negra (no denunciados) el homicidio doloso y el robo de vehículo bajaron 51% y 70% respectivamente. El robo a transeúnte en vía pública y el robo a pasajero en microbús, el que millones han sufrido, bajaron 48% y 54%, respectivamente. Según las cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, el robo a casa habitación y el robo a negocio, bajaron 67% y 73%.

Bueno, esos son datos duros que es difícil controvertir, sin embargo, ¿por qué estos resultados? ¿A qué obedecen? ¿Es el empleo de mano dura, de inteligencia, estrategia, coordinación, tecnología o comunicación? Se trata de un poco de todo lo anterior.

Las autoridades dicen que una de las razones de este resultado es el empleo de la inteligencia e investigación. Afirman que las cámaras de seguridad instaladas pasaron de 15 mil a 74 mil equipos. Destacan también la coordinación entre la FGJ y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Antes de toparme con la descalificación simplista basada en el lustre de calzado o cromado de virilidades, confieso que mi relación con las autoridades capitalinas se limita al pago de impuestos y uso de servicios públicos. No tengo ni he tenido ninguna cercanía con ninguno de ellos, sin embargo, insisto, se ha menospreciado el valor de los resultados y más aún de la estrategia.

Por eso, quienes sí saben de tecnología, comunicación de misión crítica y seguridad pública coinciden con la estrategia. Óscar Fernández Feito, especialista en la materia, comparte dicha visión y cree que es un acierto el uso de la tecnología entre los cuerpos de seguridad en la CDMX. Afirma que la ciudad ha hecho una inversión sustancial en prevención y en inteligencia. No solo ha invertido muchísimo en cámaras, sino que también ha comprado casi 8 mil radios de comunicación encriptada en 3 años.

Explica que el éxito no es solo que se haya comprado más material, sino que además también lo han usado de manera más eficiente. Ahora otras instituciones de seguridad como la FGJ, la Policía Bancaria, de Tránsito y las policías de las alcaldías, comparten la misma comunicación encriptada y de misión crítica. Ahora todos los cuerpos de seguridad se coordinan y hablan entre sí.

Es por eso que la tecnología ha sido una herramienta de éxito en la ciudad. No soy porrista de ningún funcionario público ni bebo de ningún envase con corcholatas pero lo que sí es un hecho es que los datos y la tecnología hablan por sí solas.

Seguridad en 5G

Y hablando de seguridad, ahora los malandros querrán adueñarse de las telecomunicaciones móviles. No solo van a querer entrometerse en las comunicaciones de misión crítica, sino también en las empresariales y personales. En ese sentido, la empresa Security Gen, proveedor global de soluciones y servicios de seguridad para el sector de las telecomunicaciones fortalece su presencia en México. Recientemente inauguró un laboratorio totalmente enfocado en seguridad 5G, donde realizan exámenes para identificar vulnerabilidades y verificar nuevas técnicas de ataque en la red 5G.

La empresa advierte un aumento de amenazas, en temas de privacidad y phishing, además de fraudes relacionados al roaming internacional. Según la empresa, las redes 2G y 3G suelen ser facilitadoras, actuando como puerta de entrada, para que las redes más modernas, como 4G y 5G, también sean atacadas. SecurityGen, actualmente protege a más de 700 millones de usuarios globalmente en más de 40 operadores incluidos los más grandes de México. Por eso, seguramente pronto oirás mucho más de esta empresa europea.