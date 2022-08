Día del gamer… y del abuelo

Es difícil encontrar una combinación entre gamer y abuelo, pero confío que el fin de semana pueda encontrar varios de estos casos. El próximo domingo se celebra en varios países el Día del Adulto Mayor, pero que, con fines mercadotécnicos; se simplificó como el Día del Abuelo. Un día después, el lunes 29, se conmemora el Día Mundial del Videojuego. Esto sirve como pretexto para celebrar a todos los videojugadores e instituir el Día del Gamer.

En los próximos días, como lo ha hecho en los últimos años, la empresa mexicana de análisis The Competitive Intelligence Unit (The CIU) presentará los resultados de su estudio sobre la Industria de Videojuegos en México en 2022. Seguramente tendremos una cascada de información con la cual dimensionaremos el tamaño y potencia del sector, pero te adelanto un dato que nos comparte The CIU. En México, 8.3% de los gamers son adultos mayores de 60 años. Esto quiere decir que casi uno de cada 10 gamers puede ser abuelo. Es poco, pero ya pinta.

Además, un estudio realizado en 2020 por Global Web Index, firma especializada en análisis de mercados; revela que desde 2018, el número de jugadores de edad avanzada aumentó 32%. Asimismo, dice que 24% de los padres y abuelos consideran que jugar forma parte del tiempo de calidad en familia. El informe se levantó entre 19 mil 500 personas de entre 55 y 64 años que habitan en varias partes del mundo.

A su vez, estadísticas del sitio de revisión profesional Cloudwards.net revela que, del total de los gamers estadunidenses, 16% es mayor a 55 años. Asimismo, se observa que 42% de los Baby Boomers en EU son gamers, lo mismo que 60% de la Generación X. El 77% de los millennials y el 81% de la Generación Z son videojugadores.

Por eso, no debería sorprendernos que dentro de poco podamos ver en México algún equipo como los suecos Silver Snipers, tres hombres y dos mujeres cuya edad promedio es de 71 años. Este equipo no juega Candy Crush, Tetris o Flappy Birds: son campeones mundiales en Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), videojuego que consiste en acabar con terroristas mediante disparos en primera persona.

A decir de los jugadores, sus entrenadores y médicos, este tipo de juegos mantiene la mente y los reflejos de los gamers con una agilidad digna de cualquier adulto joven. Además, varios de estos jugadores afirman que (contrario a lo que se piensa), ahora hacen más ejercicio físico pues eso mejora su rendimiento en la batalla virtual.

Es en ese sentido que, en el marco del festival Gamergy México, que comienza mañana en la Ciudad de México, sería muy grato encontrar a familias enteras o abuelos con sus nietos experimentando nuevas formas de convivencia que mantengan la vitalidad de los adultos mayores.

Resulta triste que, por miedo, mitos, descalificaciones sociales o por la resistencia al cambio, muchos de los adultos mayores tengan que vivir aislados y con altas posibilidades de experimentar una degradación en sus capacidades físicas e intelectuales.

De por sí, muchos adultos mayores tienen problemas cardiovasculares por la falta de actividad física, sin contar los problemas de desnutrición o la incapacidad de comer varios alimentos (disfagia).

Datos compartidos por la empresa mexicana de productos sanitizantes y antisépticos Eviter, revelan que alrededor de 27% de defunciones hospitalarias en personas adultas mayores en España son causadas por graves heridas en la piel conocidas como la úlcera por presión (UPP). Esto es por la falta de movilidad.

Por tanto, no es gratuito también que el incremento en el consumo de suplementos alimenticios en la población adulta mundial vaya en aumento. Según datos del Inegi, entre enero y noviembre de 2021 creció 67.9% la venta de suplementos alimenticios. Un estudio global de la firma Grand View Research estima que el tamaño de este mercado era de casi 152 mil millones de dólares en 2021 y espera que crezca a una tasa de 8.9% anual entre 2022 y 2030. Dice también que el aumento de la población geriátrica en América del Norte, Europa y Asia Pacífico subirá las ventas de estos productos.

Por eso pondré atención en Gamergy para buscar este fin de semana a varios abuelos gamers, pues si tenemos adultos mayores más activos, menos enfermos y más vivos, tendremos oportunidades de vida más placenteras. Creo.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0