CURP biométrica ¡uy, nanita!

En México, tramitar algo ante el gobierno implica una monserga con copias por triplicado, documentos que la misma oficina expide y colas eternas. Muchos se quejan. Pero cuando se trata de un banco, una app o una red social que pide exactamente lo mismo o más pero en versión digital, nadie dice nada.

La contradicción se hace más visible con el avance de la digitalización de documentos e identificaciones. Según un estudio de Deloitte, encargado por Docusign, las empresas de América Latina pierden entre 140 y 170 millones de dólares al año por procesos ineficientes en la gestión de contratos. Además, 62% de los empleados afirma que no puede localizar con facilidad los acuerdos firmados. Aun así, muchos prefieren seguir trámites a mano.

En esa línea, Docusign hace unos días liberó varias soluciones habilitadas por su plataforma conocida como Intelligence Agreement Management. Según Fernando Zambrana, vicepresidente de Negocios de la empresa en México, la firma ya ofrece módulos para crear y gestionar documentos mediante IA, además de validarlos con verificación de identidad. Todo esto, mientras parte de la opinión pública en México entra en crisis por el anuncio de la CURP biométrica.

La firma Docusign insiste en que subir documentos a plataformas seguras resulta mejor que mandarlos por correo electrónico, porque permite controlar quién accede, cuánto tiempo y con qué propósito.

La empresa ofrece confianza con prácticas como “Discovery” y “shadowing” para entender los procesos internos de sus clientes. También cuenta con una API que permite integrarse fácilmente con otros sistemas, aunque ya tengan sus propios desarrollos.

Por eso, la existencia de una CURP biométrica, que facilitaría muchas validaciones. Sin embargo, la paradoja es clara. Muchos temen que el Estado almacene sus datos personales, pero entregan esos mismos datos a plataformas comerciales sin problema.

El Congreso aprobó en julio una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada que incluye una nueva versión de la CURP con datos biométricos. Esta iniciativa no crea nada nuevo, simplemente acelera lo que ya estaba planteado desde hace décadas, consolidar una Plataforma Única de Identidad para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas, entre otros usos.

La Secretaría de Gobernación será responsable de recopilar datos como huellas, fotografía, firma, nombre, género y nacionalidad. Según el dictamen, los datos sólo podrán ser consultados por autoridades específicas y se deberán respetar las leyes de protección de datos personales. Además, la entrega de los biométricos será voluntaria para las dependencias, como quedó asentado en la legislación.

La CURP biométrica servirá para más de un trámite como acceso a salud, banca, educación, plataformas digitales y tareas de seguridad. Yo le veo más beneficios que perjuicios, aun así, persiste el miedo. Y aunque ya se entregan datos biométricos a Google, Amazon, bancos o redes sociales, cuando el gobierno lo plantea, parece que estamos en una distopía. ¿Somos o no somos?

Luz adaptable

En medio del caos informativo, al menos una noticia trae orden al periodismo económico. Forbes anunció una alianza con Casa Plinio para relanzar sus operaciones en América Latina, apostando fuerte por los formatos digitales.

La empresa dirigida por Dante Acevedo tomará el control de las ediciones locales de Forbes en México, Colombia, Perú, Chile, Centroamérica y República Dominicana. Pero no se trata solo de cambiar impresores o vender suscripciones. El enfoque está en reforzar la estrategia digital, los eventos especializados y las plataformas para públicos clave.

Según lo anunciado, esta nueva etapa implicará un control editorial más riguroso en redes sociales, versiones web, contenidos impresos y comerciales. Todo alineado con los estándares globales de Forbes, pero con sabor y contexto mexa.

La alianza también contempla la creación de nuevos contenidos y espacios editoriales diseñados para conectar con comunidades emprendedoras y empresariales de cada país. Y sí, hay presupuesto. La inversión será significativa y orientada principalmente a reposicionar la marca en el entorno digital y de innovación.

En la agenda vienen foros exclusivos de sostenibilidad e innovación, así como nuevas plataformas digitales para visibilizar a líderes emergentes. Es decir, menos cobertura reactiva y más contenido con intención estratégica.

En un momento donde la mayoría de los medios económicos sobreviven con plantillas reducidas y páginas recicladas, esta movida parece ir contracorriente. Pero también recuerda que el periodismo de negocios sigue siendo rentable... cuando sabe adaptarse.

Gol de 9.8 millones

Aunque muchos no lo vieron venir, el nuevo formato del Mundial de Clubes encontró en México una afición fiel. Más de 9.8 millones de personas siguieron la final entre Chelsea y PSG a través de TelevisaUnivision, que, en alianza con DAZN, logró una de las coberturas más vistas de la historia reciente del torneo.

No solo fue la final. El partido inaugural entre Al Ahly e Inter Miami también se colocó entre los favoritos del público mexicano. Y como era de esperarse, los encuentros Real Madrid vs Pachuca y Borussia Dortmund vs Monterrey también generaron altos niveles de audiencia, especialmente por el interés de ver a clubes nacionales frente a figuras internacionales.

La apuesta por este contenido consolida a TelevisaUnivision como un destino clave para el fútbol de clase mundial, especialmente ahora que los hábitos de consumo deportivo se fragmentan entre plataformas, horarios y formatos.

Nuevo centro

Tata Consultancy Services (TCS) dio otro paso en su estrategia de expansión en México con la apertura de un nuevo centro de operaciones impulsado por inteligencia artificial en la Ciudad de México. La compañía, con más de 20 años en el país, busca consolidar su papel como socio clave en la transformación digital de la región.

Este nuevo espacio no es solo una oficina más. Según la empresa, la apertura representa la creación de más de 5 mil empleos en los próximos dos años, enfocados en áreas como IA, nube, ciberseguridad, datos e internet de las cosas.

La nueva oficina funcionará como motor de soluciones tecnológicas para clientes locales e internacionales, integrando infraestructura, desarrollo de aplicaciones y operaciones de negocio cognitivas. Con esto, TCS busca seguir colaborando con autoridades, empresas e instituciones para posicionar a México como un hub tecnológico regional de alto impacto.

*Columnista y comentarista