Amazon y el futbol, más allá de Chivas TV

Hay que reconocerlo sinceramente, si en el futbol nacional hay una institución que tiene visión de negocio a largo plazo son las Chivas. Más allá de lo deportivo y de las pasiones, con las cuales no coincido, el equipo de futbol del Grupo Omnilife que dirige Amaury Vergara, ha sido visionario.

Recuerdo aquel mayo de 2016 se anunció el lanzamiento de la plataforma Chivas TV una vez que terminó el contrato de más de 20 años con Televisa. Por aquellos días, todo era incertidumbre pues era la primera vez que Chivas transmitiría un partido de futbol con sus propios recursos y solo por internet. Siendo sinceros, yo fui de los que hicieron escarnio de su experimento pues no les fue muy bien.

En julio de ese año tuvo que intervenir la Profeco para defender los intereses de los consumidores pues el servicio no estaba listo para la época. Incluso en noviembre de 2016 escribí que Chivas no Te Ve, porque su partido de la liguilla se convirtió en un triste “espectáculo de pixeles corriendo tras otro pixel que parecía un balón”. En esa ocasión usé mi operador móvil para ver algo del partido con una transmisión decente y desde Canadá vía Periscope. No pude verlo por Facebook y fui testigo de las mentadas sobre el mal servicio que daban Chivas TV y Cinépolis Click.

Insisto, en 2016 Chivas TV aún no estaba lista y casi un año después y tuvieron que volver a las transmisiones con Televisa. Sin embargo, debo reconocer que se atrevieron a hacerlo y desde entonces sigue vivo su proyecto de streaming al cual quieren darle un nuevo nivel. La culminación del contrato con Televisa es el momento idóneo para comenzar con esa idea que Amaury Vergará trae en la mira desde hace unos meses o años: la apuesta total al streaming y los macrodatos.

Tal vez recuerdas que, en septiembre del año pasado en este mismo espacio, te platiqué de los planes que tiene el dueño de las Chivas para cruzar el streaming con el futbol. Vergara lo tiene muy claro, pues desde que lanzaron Chivas TV y su departamento de Business Intelligence sabe exactamente dónde está su afición, cómo se conecta, qué contenidos consume y con qué dispositivo. Por ello, la negociación que tiene con Amazon Prime para vender en exclusiva los partidos como local de las Chivas, son solo una parte de lo que podría devenir para ese equipo y para todo el futbol mexicano.

Sin embargo, te puedo confirmar que, al momento de cerrar esta colaboración, este acuerdo con Amazon Prime todavía no estaba cerrado. El contrato con Televisa vence el día anterior a que inicie el Torneo Apertura 2024, es decir, a las 12:00 am de este jueves 4 de julio y hasta ese momento, Televisa tiene derecho de mejorar, hasta por un peso, cualquier oferta que haya recibido Chivas. Aunque se habla de una propuesta de 25 millones de dólares anuales por parte de Amazon, dudo mucho que se mejore esa cifra.

Según la prensa deportiva, solo el Monterrey vale tanto dinero y se especula que cobra entre 23 y 28 millones de dólares anuales por la transmisión de sus partidos como local, pero incluyendo algunas otras condiciones como transmisión en TV abierta y en Estados Unidos vía Univision. Es por esto que cobra sentido la versión de que Chivas estaría buscando sumar a un broadcaster para que transmita sus partidos por TV Abierta y que al mismo tiempo Amazon suba Chivas TV a su plataforma de streaming. Para Vergara lo ideal es que haya muchos broadcasters que ofrezcan todos los partidos y que el usuario sea quien escoja donde quiere ver la señal. Amazon, a su vez, está respetando el derecho que tiene Televisa de ofertar y esperando a que el contrato expire de manera formal.

Además, hay otro factor (creo que es el más importante) que mantiene en ascuas la negociación con Amazon: el tiempo del contrato. Según algunas fuentes deportivas, la propuesta de Televisa planteada hace meses estipulaba un contrato con vencimiento hasta 2028, lo que no aceptó Chivas. Aunque TV Azteca amarró con Tigres un contrato hasta 2028 y Grupo Pachuca con Fox Sports para ese mismo año, el 2028 será trascendental para el futbol mexicano.

Incluso ayer mismo se celebró la Asamblea de Dueños de la Liga Mx y, además de discutir los resultados de la Selección Nacional en la Copa América, se habló de los derechos colectivos de transmisión de los 18 equipos de la liga para 2028. Como nos lo advirtió Amaury Vergara el año pasado, cada vez está más cerca el día en que La Liga Mx tenga su propio canal de TV y, así como lo hace la NFL con las televisoras de EU y la MLS con Apple TV, el futbol mexicano negocie y venda en conjunto los derechos de transmisión.

“Lo he dicho muchas veces en la mesa de dueños, me parece que si el aficionado descarga y se está dando de alta en una dos o tres aplicaciones nos está afectando mucho. Si un aficionado no puede tener una sola aplicación o un solo servicio para ver todo el fútbol me parece un gravísimo error de estrategia de marketing y estrategia de posicionamiento de marca”, nos dijo Vergara en septiembre pasado.

Si se aprueba la comercialización colectiva de los derechos de transmisión de la Liga MX, ningún equipo podría renegociar con alguna televisora o servicio de streaming entre julio de 2024 y junio de 2028. Tal vez por eso Chivas no quiere comprometerse a firmar hasta 2028 pues podría considerar que hacerlo le amarraría las manos para cuando se llegue a esa negociación y cuando incluso podría crecer el número de equipos a 24.

Además, en la Asamblea de Dueños supuestamente se habló de la comercialización unificada de todos los equipos de la Liga Mx además de los ingresos por ventas de boletos en los estadios. Esto último, dicen algunos, llevaría a una guerra por el negocio de la venta de boletos, en la cual Ticketmaster estaría en la mira de uno de los dueños de un equipo y de un estadio de la Liga MX, pero ese es otro tema.

Efectivamente, el Grupo Omnilife, la Familia Vergara y las Chivas han sido visionarios en la digitalización del negocio del futbol. Están a punto de convertirse en el primer equipo de Latinoamérica en subirse a una de las mayores plataformas de streaming y eso les dará un plus, sin embargo, mientras eso pasa y con la posibilidad de que en el futuro puedas ver a las Chivas incluso en plataformas como Twitch, me pregunto pienso si el mercado, la regulación, los usuarios y la afición, estaremos listos para ver todo el futbol mexicano en una plataforma de streaming.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0