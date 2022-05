Alestra-Axtel, SEP y Médicos; grandes retos

Mis Amigos Chismosos (MACH) me informan que Axtel, hoy filial de Alestra, está viviendo una severa crisis interna que ha derivado en la destitución de varios de sus directivos relacionados con el sector gobierno.

Me informan que dichos cambios no solamente son resultado de una debacle en la venta de servicios TIC para el sector público. Me dicen que la limpia en la división gobierno en Alestra-Axtel llegó hasta su director Adrián Cuadros, quien el parecer ya tiene sustituto desde la primera semana de mayo, cuando comenzó toda la reorganización.

Lo malo es que dicha empresa prácticamente se ha ido en ceros con el actual gobierno federal, pues casi no ha ganado nada. Me explican que para muchas empresas ahora es más difícil ganar licitaciones, pues la variable “corrupción” se ha eliminado de la ecuación, con lo cual ya no se justifica la firma de contratos millonarios inflados de manera artificial.

MACH me dicen que Axtel, “el agonizante carrier, el otrora rey de los centros de datos; el que en otros tiempos fuera el acérrimo rival de KIO Networks” ya no sabe competir bajo el modelo del Contrato Marco de TIC, instrumentado por el gobierno federal desde el año pasado. El reto es volver a vender.

SEP CENTRO DE DATOS

Hablando de KIO, otro de MACH me cuenta que desconoce dónde o cuándo se va a “construir”; el nuevo centro de datos que servirá para respaldar información de Secretaría de Educación Pública (SEP), y que involucra la nómina, cédulas profesionales y proyectos educativos. Me dicen que tal vez lo que se está ventilando en algunos medios es la contratación del servicio (no construcción) del Centro de Datos SEP 2022-2024, el cual se gastará no mil 647 millones de pesos, sino mil 911 millones de pesos. Este contrato lo ganó Telmex y varias de sus filiales.

MACH me explican que este contrato a tres años sustituye al que, desde 2020; se estuvo renovando por trimestres escalonados con KIO Networks. Es que, debido a la herencia de contratos transexenales y ante la implementación del nuevo sistema de contratación de TICs mediante el Convenio Marco, la SEP tuvo que renovar varias veces el contrato que tenía firmado KIO para el periodo 2016-2020.

Por cierto, aunque se habla de un gasto de casi 2 mil millones de pesos en tres años, me dicen que esta cantidad es casi 3.5 veces más barata de lo que cobraba el anterior proveedor y que, aseguran, la está haciendo cansada para entregar los enlaces. Todo un reto de convencimiento, pues dice el clásico: “si amas algo, déjalo ir…”

MÉDICOS

En medio de toda la controversia generada por la contratación de médicos cubanos, la Secretaría de Salud se apresta a vivir otro reto importante: la aplicación del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). Este concurso fue y sigue siendo muy atractivo para muchas empresas, pues no solamente implica la aplicación del examen, sino también involucra toda la logística, montaje, resguardo, recolección, contratación e instalación del material y los recursos humanos para realizarlo.

El año pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional jugó un papel importante para que el examen no se filtrara entre los aspirantes o para que no hubiese trampas al momento de contestarlo. Entonces se usaron tablets, donde se instalaron distintos tipos de exámenes y, para ser sinceros, desconozco cuál fue el resultado de esta vigilancia militar.

Pero, ¿cuál es la relevancia tecnológica de este examen? El ENARM se realizará en seis sedes distribuidas en la CDMX (dos), Jalisco (dos), Monterrey y Villahermosa; se realizará del 27 al 29 de septiembre de 2022. El año pasado participaron casi 49 mil 500 médicos generales.

En ese sentido, es importante que el proveedor tenga la capacidad y experiencia para instalar toda la infraestructura física y, sobre todo, el equipo de cómputo para evitar que el examen se filtre, que los aspirantes hagan trampa, que se permita el acceso remoto de los equipos y que se intente un hackeo o intrusión al sistema de control. Un reto tecnológico más que médico.



Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0