Adiós Amigo Club, ¿y la tarifa cero, apá?

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que resulta tranquilizante, pero desconcertante. Declaró constitucional la obligación impuesta a Telcel de prohibirle realizar discriminación de tráfico entre redes de telecomunicaciones. En concreto, mató y enterró al Amigo Club de Telcel.

Si no recuerdas ese plan tarifario de la década pasada, era el que no cobraba las llamadas entre números de Telcel (Amigo). Por eso se le conoce como tarifas Club, aunque técnicamente es conocido como tarifas On-Net y Off-Net. Eso le permitió a Telcel mantener un gran número de clientes pues (en ese entonces, 2014) era más atractivo pertenecer en ese Club. Sin embargo, eso dañaba a la competencia.

Por ese lado resulta tranquilizante saber que la SCJN dio un paso en favor de la competencia. Si hubiera declarado inconstitucional esa medida, el Amigo Club podría regresar de ultratumba. Sin embargo, como no soy abogado, pero sí soy intrigante profesional, esa resolución me produjo algo de confusión.

Al negarse el amparo a Telcel se confirma la constitucionalidad de la medida y se le prohíbe cierta libertad tarifaria y dar trato preferencial al tráfico en sus redes. Además, le da al IFT toda la facultad para aprobar sus tarifas. Luego entonces pensé: ¿no podría aplicar el mismo criterio para la llamada “tarifa cero”? Recuerda que la tarifa cero fue otra medida regulatoria para impedir a Telcel cobrar tarifa de interconexión por las llamadas que terminarán en su red.

Consulté a abogados y me advirtieron de mi error. No es lo mismo el cálculo de una tarifa con un modelo, que poner reglas simples de competencia para no discriminar tráfico. Sin embargo, reconocen que hay una línea muy delgada entre ambas medidas y hasta cierta contradicción. Si no tiene libertad tarifaria para el Club ¿por qué la tendría para tarifas de interconexión? Me explican que la resolución recalca que es el IFT, y no el Poder Legislativo, el que puede aprobar tarifas a los preponderantes, no obstante, ¿Qué le impide al IFT aplicar una nueva regla que le implique a Telcel cobrar una tarifa cercana a cero?

Insisto, no soy abogado (solo venenoso) por eso pienso que los argumentos contra la Tarifa Club son muy parecidos a los de la Tarifa Cero. No hay manera de volver a discutir es Ikery en todo.

Como el mundo de la tecnología en México es como un panal de abejas, te cuento una historia con personajes que pueden sonarte. Si lo lees aquí puedes contarles a tus amigos chismosos y así nos ayudas a decirles que no se lleven tan pesado.

Lo conocí hace un par de meses con el escepticismo de saber sobre una nueva empresa. Después conocí su empresa, su filosofía, su historia, su estilo y su juventud. David Adassi, CEO y fundador de N.Technology me dejó impresionado por varias razones. La primera es por el valor, energía y osadía en sus emprendimientos. La segunda es por el conocimiento de su negocio y la tercera es por la mala onda y descalificaciones que pesan sobre su persona.

Quién sabe qué habrá hecho David para recibir tan mala onda, pero me queda claro que sabe lo que está vendiendo. Quienes no lo quieren dicen que es prestanombres de otro empresario del sector, Ángel Beltrán, aunque yo sé que solo fue inversionista fundador de N.Technology. A nadie se le puede acusar de portación de socio prohibido, sin embargo, ese es otro asunto.

Lo que me queda claro es que Adassi sabe muy bien lo que vende, cómo lo vende, a quién se lo vende. No sé si sea un excelente actor, pero sabe perfectamente toda la filosofía de grandes empresas multinacionales de consultoría y servicios de Tecnología. Incluso puede articular ideas coherentes sobre los mercados de capital, el emprendimiento y la transformación digital.

Su empresa va más allá de la transformación digital pues perciben algo que conciben como la transversalidad digital. Se trata de un proceso que conecta la multidimensionalidad de los problemas para resolverlos y ver el avance de la sociedad a través de la tecnología. Incluso ellos han desarrollado una filosofía de negocios llamada Ikeri. Se basa en cinco conceptos que son Inteligencia, Kinesis, Eudaimonia, Resiliencia e Interconexión.

Su sistema Ikeri cree que todas las empresas exitosas deben utilizar la inteligencia de datos para generar movimiento interno, teniendo como objetivo el florecimiento humano, incluso después de fracasos, y con la interconexión de varios equipos internos y externos.

No soy vocero ni defensor de Adassi, simplemente me parece que un prestanombres no tira esos rollos. No tengo necesidad de defenderlo, solamente decirte que se trata de un (muy) joven empresario mexicano con una apuesta sobre consultoría en tecnología bastante innovador. Ya te contaré más de la empresa.

CAMBIO DE TIMÓN

Si, yo también pensé lo mismo, pero me dicen que José Antonio González Anaya realmente renunció a la dirección general ejecutiva de izzi por motivos personales. Yo pensé que el palmarés, la experiencia, los contactos y su filiación política lo llevarían a una de las listas de candidatos del PRI. Pero no, González Anaya se retira por motivos personales. Lo sustituye Francisco Valim, un experimentado ejecutivo con 34 años de trayectoria. Valim ha dirigido empresas públicas y privadas de telecomunicaciones y medios en Brasil y el extranjero. El cambio de timón será efectivo a partir del 1 de agosto de este año. Qué sigan los éxitos.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0