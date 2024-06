La propuesta tecnológica de Sheinbaum

Pasaron las elecciones, tenemos resultados y virtual presidenta electa. Tras este tsunami de pasiones, suposiciones e imprecisiones, pasemos a los hechos y a lo que se avecina con el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de tecnología.

Aunque la semana pasada omití dar detalles de las propuestas tecnológicas de los tres candidatos, por la veda electoral, ahora ya puedo comentarte algunas de Sheinbaum.

Vuelvo a la Guía Digital para las Elecciones para Presidencia de la República, la herramienta basada en Inteligencia Artificial, que promovieron la Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad Tecnológica de México (UNITEC). Usando esta guía, desarrollada por Kemeny Studio, empresa partner de Microsoft Startups, pude encontrar información interesante sobre la propuesta de gobierno de la próxima presidenta.

A pregunta expresa, esta IA encontró algunas propuestas de políticas públicas de Sheinbaum para implementar servicios de tecnología en favor del ciudadano. Basado en los documentos oficiales de la entonces candidata, vemos que se propone la creación de un Repositorio de Tecnología Pública. Se trata de un almacén digital nacional para compartir programas de cómputo desarrollados por cualquier autoridad, permitiendo su replicación en gobiernos locales y municipales para mejorar la atención en trámites y servicios.

Asimismo, propone crear un Portal Ciudadano de Registro Electrónico de Trámites y Servicios. Se trata de un establecimiento de un canal oficial único para la difusión, consulta e información de trámites o servicios, brindando certeza jurídica y facilitando la realización de trámites.

Además, se habla de un Expediente Electrónico para Trámites y Servicios, es decir, de la implementación de una herramienta digital que integre documentos electrónicos de una persona, reduciendo la entrega de documentos en cada trámite o servicio y facilitando el acceso a estos.

En ese mismo rubro, los otros dos candidatos tenían una serie de propuestas un tanto ambiguas pero enfocadas en servicios de salud, educación, seguridad y gobierno digital.

También le pregunté a la IA cuáles eran las políticas de fomento y apoyo para el sector de tecnologías de la información y comunicación (TIC) de Claudia Sheinbaum, y detecto tres propuestas.

La primera es potenciar la ciencia y la innovación. Así, el próximo gobierno se enfocará en hacer de México una potencia científica y de la innovación, apoyando las ciencias básicas, naturales, sociales, y las humanidades; pero vinculándolas con áreas y sectores prioritarios del país. La segunda habla del desarrollo regional y política industrial, al dar prioridad a obras estratégicas de infraestructura en 10 corredores industriales del país, enfocándose en el desarrollo de las cadenas de valor de los sectores prioritarios para América del Norte, incluyendo semiconductores, electrónica, electromovilidad, dispositivos médicos, y agroindustria. La tercera menciona a la infraestructura de telecomunicaciones como uno de los habilitadores para el desarrollo regional y nacional, lo que implicará el desarrollo de las cadenas de proveeduría con contenido nacional y promoverá un ambiente de transferencia gradual de tecnología.

En la propuesta regulatoria de Sheinbaum, la IA me respondió que no se detalla explícitamente en los documentos y extractos proporcionados y por ello, “sería recomendable consultar directamente las plataformas oficiales de su campaña o documentos de política pública más recientes emitidos por su equipo”, es decir, hasta el miércoles pasado, no encontró nada.

De quien sí encontró propuesta fue de la excandidata Gálvez y proponía la promoción de la competencia y simplificación de trámites administrativos para facilitar el acceso a la infraestructura del Estado. También hablaba claramente de la revisión integral de la política de asignación y cobro por el uso del espectro radioeléctrico. Y, finalmente, también promovería una estrategia integral de ciberseguridad para proteger la infraestructura crítica de información y las redes de telecomunicaciones del país.

Como puedes ver, sí había y sí hay propuestas tecnológicas por parte de la próxima presidenta; sin embargo, creo que no están alineadas con los objetivos y los intereses que tradicionalmente buscan proteger los grandes operadores y las grandes marcas tecnológicas. Esperemos ver más detalles.

PREMIOS TINDER

Esta noche en la Ciudad de México se hará entrega de los Tinder Celebration Awards 2024. Se trata de un reconocimiento que la central de medios digital de América Latina, US Media, entrega a las mejores campañas publicitarias dentro de la plataforma de citas y romance Tinder en México. Bruno Almeida, el CEO de US Media, será quien entregue los reconocimientos a quienes resultaron ganadores luego de una consulta abierta entre los especialistas del mundo de la publicidad en México. Los premios buscan honrar los esfuerzos de marketing digital en Tinder, incluyendo campañas relacionadas con San Valentín y Pride, además de los Super Like y las campañas que se adaptaron mejor a los formatos especiales de Tinder. Felicitaciones a quienes hicieron match.

Columnista y comentarista

X: @hugonzalez0