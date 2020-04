Quédate en casa

Es imperativo QUEDARNOS EN CASA para poder mitigar el contagio, y así el porcentaje de personas que requieran hospitalización será menor y por lo tanto no se saturarán los hospitales y los pacientes podrán ser bien atendidos. Este es el gran reto.

Para los que tenemos el privilegio de poder estar en casa, nos toca, como ya lo habíamos mencionado, hacer una rutina y cumplirla cabalmente.

Es tiempo para enfrentarnos a nosotros mismos, vernos en el espejo y observar la oportunidad de cambio, de valorar, meditar, analizar y toparnos con nuestra compañera desconocida, la vulnerabilidad.

La nostalgia que tenemos hoy de acciones de rutina, que no valorábamos, como el abrazo, el beso, el estar en compañía de los nuestros, de poder salir con toda libertad; ahora daríamos lo que fuera para poder efectuarlas y disfrutarlas, seguro regresarán, y las vamos a gozar como nunca lo hubiéramos pensado.

Tener muy en cuenta a los más vulnerables y en la medida de nuestras posibilidades entablar acciones, ya sea individuales o en grupo, para tenderles la mano y apoyarlos con acciones humanas y/o económicas. La medicina para esta crisis sanitaria es nuestro comportamiento.

QUEDÉMONOS EN CASA.

Agradecimiento. Hoy los aplausos, las porras, los cánticos, las olas, no están en los estadios, se quedaron en los balcones, en las redes sociales y van dedicados a todos los héroes desconocidos que hoy se encuentran en la línea de fuego; en los hospitales, médicos, enfermeras, personal administrativo, de limpieza y a todos aquellos que por su tipo de trabajo (farmacias, tiendas de autoservicio, personal de la CDMX, etc.), no pueden faltar para que nosotros (los privilegiados) podamos estar en nuestro hogar.

A todos ellos un agradecimiento profundo con el corazón en la mano. Estar atentos a las instrucciones, actitud, ánimo y mucha reflexión. Como decía Darwin “Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”. Rezamos para que esta situación se componga lo más rápidamente.

Deportes. Mientras tanto, todas las Ligas del mundo, la FIFA, el COI y las Confederaciones, continúan haciendo proyecciones y recalendarizaciones. La FIFA y UEFA están estudiando disminuir el número de partidos; la NFL está viendo cómo los aumenta en los Playoffs.

La LigaMX sigue estudiando probables fechas, escenarios y formatos para volver a las canchas; también tendrán más tiempo para analizar el controversial “no descenso”.

Grupo Orlegi encabezó la iniciativa para gestionar el ajuste temporal en su nómina y fue seguido por varios clubes, lo cual habla muy bien de lo conscientes que están los planteles de la situación; seguramente esto repercutirá en beneficio del personal más endeble.

Los jugadores del Barcelona poniendo el ejemplo con el 70% de reducción de sueldos.

La afición y la sociedad en general están a la espera e ilusionados de que sus ídolos en el deporte salgan al balcón a gritar cómo van a apoyar.