¡Felicitaciones a la Sub 17, cuerpo técnico y FMF!

No voy a hablar del famoso “no era penal” que viví en carne propia en Brasil 2014, pero sí comentaré desde el punto de vista del protocolo del VAR que al ser una jugada muy apretada no se debe de revisar, máximo cuando el árbitro no lo había señalado; el VAR es solo para “errores muy claros”.

Este resultado no es sorpresivo, atrás hay un modelo de trabajo probado exitosamente desde el 2011 apoyado en su continuidad por la FMF y que con planeación y procesos como en las visorías, seguimiento, concentraciones, giras amistosas y de torneos internacionales oficiales con la Selección, varios de estos jóvenes ya llevan alrededor de tres años trabajando; sumamos a esto las grandes inversiones y trabajo de los equipos en estas categorías otorgándoles buenas bases y todo este proyecto iniciado en 2011, ha dado como resultados un Campeonato Mundial (2011) y dos Subcampeonatos (2013 y 2019).

También te puede interesar: Jugadores de la Selección Mayor ignoran a los Sub 17

Todos estos jugadores nos hacen soñar y desatan una gran expectación, los responsables de estas exageraciones somos la afición y los medios y al final, al despertar, nos damos cuenta de que muy pocos pasan ese filtro tan apretado que existe de esta categoría al primer equipo. Divido los motivos en deportivos y de desarrollo integral.

Los deportivos serían principalmente la calidad, las bases futbolísticas fortalecidas, la madurez física, la mentalidad y obviamente la oportunidad y confianza que les de su Director Técnico y el Club de jugar; ya que la competencia los haría crecer, madurar y consolidarse.

En su desarrollo integral, empiezan las dudas cuando cambian sus hábitos en alimentación, descanso, evitan el gimnasio que les dosifica el preparador físico, la vida nocturna, las amistades, los agentes que les prometen sueños de humo y los papás que interfieren negativamente en el proceso; contratos muy elevados a temprana edad, el no saber gestionar la fama, vivir en las redes sociales y no ser conscientes de la responsabilidad social que tienen como ejemplo de los niños. Todos estos factores influyen en demasía para que no existan más jugadores jóvenes militando en Europa. No olvidemos que solo son adolescentes con todas sus fortalezas y debilidades que conlleva esa edad.

Todo esto es superable, pero se necesita un seguimiento multidisciplinario de parte de la gente que los rodea, como la familia, el Club y la Federación.

Hay material, hay calidad y allí están ejemplos actuales como Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Antuna, el cual es hasta hoy el refuerzo estrella del Rebaño Sagrado; ellos vienen de procesos de Selecciones Menores.

Leer también: Se cae el juego de la Selección Mexicana en Las Vegas

Esta esperanza que provocan estos jóvenes puede ser retrasada o cortada por las pocas oportunidades que tengan; estamos convencidos que la calidad se impone pero ésta no resalta ni se puede esculpir si no tenemos minutos de juego y el punto toral aquí es el número de extranjeros; no soy para nada nacionalista en este tema, estoy convencido que la Liga MX no trabaja ni debe trabajar para la Selección, la Liga debe fortalecerse como lo ha venido haciendo en lo deportivo, en su infraestructura, en lo económico y en el espectáculo y aquí entra la bienvenida a extranjeros de calidad, que además crean competencia y en muchos casos son mentores de los jóvenes; ¿el número?, solo los Clubes y la Liga lo determinarán con un análisis profundo de realmente cuál es el ideal sin debilitar el espectáculo y como puntos de evaluación serían el número de extranjeros totales, número de minutos jugados, número de minutos en banca, etc..., y exigir más requisitos a la importación de jugadores.

El camino no es fácil, las bases y la semilla de la calidad existen.

¡Mucho éxito en lo que viene a todos los integrantes de la Sub 17!

[email protected]

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram