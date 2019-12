Cuartos de final. 180 minutos de adrenalina pura en los partidos de Morelia vs. León, el duelo de vuelta se decidió en el último minuto en una jugada polémica.

El admirable jogo bonito del León quedó fuera y Morelia se convierte en la Cenicienta de la historia.

A pesar del gran torneo de Santos, se volvió a cumplir la profecía del líder general que queda fuera y vuelve a aparecer el fantasma del octavo sitio que puede ser el campeón; Monterrey explotó su capacidad, contundencia, su costoso plantel y un técnico capaz que conoce la plaza y las Liguillas; los Rayados son el verdadero lobo disfrazado de oveja.

Leer también: Rayados perdona al Necaxa y se va con ventaja mínima

Querétaro fue la decepción, se esperaba más de este equipo, pero Necaxa fue el más consistente durante el torneo y lo demostró en los dos partidos.

Tigres equivocó el planteamiento en el primer tiempo, defendiéndose, esperando, les quitaron la posesión del balón, los presionaron; Quiñones ¿en la banca?, y cuando quisieron reaccionar, el América ya tenía el control del partido. Las Águilas desplegaron su mejor primer tiempo en el torneo, presionaron, tuvieron posesión, transiciones rápidas y la palabra más usada por los técnicos para bien o para mal: contundencia; mostró su potencial y se reafirma como candidato al título.

Mis favoritos para la final son América y Monterrey.

Veracruz. Se confirma su desafiliación y con ello se desilusiona a una gran afición que ha apoyado en los buenos y en los malos tiempos. Era insalvable e imposible que no fuera esta la decisión de la Asamblea; Fidel Kuri no puede hablar de falta de apoyo, de falta de oportunidades, de diálogo con la Liga, me atrevo a decir que llegó más lejos de lo esperado, luego de tantas violaciones a los reglamentos, estatutos y código de ética. No es sano que a media temporada se desafilie a un club, pero no había más oportunidades, ni tiempos, ni remedio. Ya hemos comentado que es el momento perfecto para que los perfiles, cuadernos de cargo y los filtros para ingreso de nuevo capital sean más exigentes.

También te puede interesar: Portero del Morelia pide que la afición no grite el "eeh put..."

Reducción. Con la sugerencia del Tata o sin ésta, el tema de reducción de extranjeros ya estaba en la mesa del Comité de Desarrollo Deportivo desde hace tiempo; ya hemos comentado que la Liga no trabaja ni debe trabajar para la Selección, ésta debe cuidar su estructura deportiva, comercial y el espectáculo; seguramente el Comité analizó y fundamentó profundamente la disminución de los No Formados en México hasta llegar al 9-7, confiamos que en un futuro explicarán por qué ese número, que debe ser el que da un equilibrio entre la sana y necesaria competencia para los Formados en México, en combinación con los NFM y así no demeritar la estructura ni el espectáculo en la Liga.

El mexicano necesita oportunidades, competencia y salir de la zona de confort; hay varios Formados en México que son titulares indiscutibles en sus equipos; se necesita trabajo, esfuerzo y calidad. Gran y necesaria decisión.

[email protected]



Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram