Después de 23 años de mucho sufrimiento, mucho gasto, mucha disputa directiva, muchas desilusiones de la afición, por fin se corona Cruz Azul, haciendo justicia al liderato general que mantuvo prácticamente durante todo el torneo y con números contundentes, 13 ganados, dos empatados y dos perdidos; equipo con más goles a favor (26) y menos goleado (11). Estos son sólo datos fríos que adquieren valor si se logra el campeonato, de lo contrario se convierten en estadísticas.

Lo más rescatable de este logro es que a principios del torneo este equipo no tenía presidente, la situación legal y social de la cooperativa era un polvorín, no tenía director técnico, Hugo Sánchez estuvo a punto de llegar, y apareció el nombre de Juan Reynoso, quien extrañamente había salido del Puebla después de una campaña muy aceptable, junto con Álvaro Dávila, que con su gran experiencia y conocedor del tipo de gestión que necesitaba este plantel en ese momento, llegó a poner orden, se decantó por el peruano y no se equivocó. El equipo y el talento estaban ahí, la estabilidad que se necesitaba llegó y sólo tenían que ponerse a trabajar, ser resilientes y hacerse cómplices para acabar con los fantasmas, viejos y jóvenes, como los que se aparecieron en la semifinal de diciembre contra Pumas (ganando 4-0); la historia se cuenta por sí sola... Cruz Azul ¡Campeón!

Santos no tiene nada que reprocharse, hizo un gran torneo, posiblemente no estaba en el horizonte llegar tan lejos, con un plantel con jóvenes de gran futuro, como Campos de sólo 18 años, Aguirre de 22, quien realizó un gran torneo, reemplazando a Furch; tuvieron situaciones complicadas como cuando el Covid-19 se hizo presente en varios jugadores y la lesión de Brian Lozano que lo dejó fuera todo el torneo. Este equipo tiene mucho futuro y de la mano de Almada (está en proceso de renovar) será siempre protagonista de la Liga.

Se ha hablado y escrito mucho de los pormenores del partido, el cual no fue espectacular, no hubo desenfrenos, cada equipo utilizó la estrategia que más le convenía según el momento del partido. Así, La Máquina salió atrás en el primer tiempo y fue acorralado por los Guerreros; el gol cambió todo para el segundo tiempo, ahora los exigidos eran los de la Noria, se fueron encima, y en un contragolpe plagado de errores cae el empate (2-1 global) y con esto el campeonato.

Gran polémica causó el gol de Jonathan Rodríguez, la regla 11 en ese sentido no deja muy claro lo de “interferir”, prácticamente lo deja a la apreciación del árbitro. Lo que es un hecho es que hay un intento de ir por el balón (Pol Fernández) y esto se puede considerar offside. En mi opinión, la polémica hubiera sido mucho menor si marca el fuera de juego, pocos lo hubieran objetado.

En otro punto de vista, le costará mucho trabajo a la Liga MX lograr el objetivo de jugar más minutos netos de juego, si los jugadores siguen abusando al exagerar el tiempo que permanecen en el campo de juego después de un contacto o una “lesión”; fue increíble el abuso que existió en la final (Cruz Azul), y más teniendo de referencia que un día antes en la final de Champions, los jugadores se levantaban prácticamente de inmediato, y cuando no, es porque realmente hay una lesión seria como la de De Bruyne, quien salió con fractura de nariz y del hueso orbital.

Intenso trabajo en equipo se necesitará para poder cambiar esa mentalidad, se incluyen jugadores, técnicos y cuerpo arbitral, que junto con la Liga logren esa meta.

Champions. Pep sale sin recuperador y como siempre sin ‘9’ definido, improvisa en día clave e incomprensiblemente deja a Rodri y a Fernandinho fuera y Tuchel le gana la partida estratégica con un Kante “extraterrestre” y un liderazgo antológico de Azpilicueta.

