Fue genio, figura, leyenda, ídolo, fenómeno; ¿quién fue mejor?, ¿Pelé?, ¿Cruyff?, ¿Messi? Se necesitan muchas horas de debate. ¡Lo ganó todo! Grandes hazañas, glorias, fracasos; fue un dios que tocó el infierno. Él mismo fue su marcador más férreo, él mismo fue su peor enemigo, lo cual provoca mucha tristeza, al desconocer hasta dónde más hubiera llegado, en lo deportivo y como ser humano.

Tenía un talento nato, nunca antes visto, el cual nunca potencializó en el gimnasio y en los buenos hábitos; así le alcanzó para ser idolatrado por todo el mundo futbolístico. Jugaba como una deidad aquí en la Tierra. En la cancha no hay más que alabanzas, admiración y grandes recuerdos; con esto nos debemos quedar y disfrutar. Seguiremos hablando eternamente de él.

Desafortunadamente, al ser figura pública mundial, su vida privada inundó en múltiples ocasiones las primeras planas. Lo que no se equivocó en la cancha, sí lo hizo en su vida personal, familiar y social.

Personalidades como Maradona deberían ser —posterior a su retiro— ejemplos para la juventud, grandes embajadores del deporte, compartir sus experiencias en conferencias, tener millones de seguidores en redes, por los mensajes positivos que promueven, pero —en este caso— no fue así, fue un D10S muy humano, que se equivocó como todos nosotros, que tuvo malas decisiones y que tristemente, al final, ya no pudo gambetear su vida, porque ésta por fin le quitó el balón. Ahora es inmortal.

Fiera y Rayados, encamotados. Sin duda, lo mejor del repechaje y del inicio de Liguilla han sido las victorias de La Franja. Sobre los Rayados, a los cuales durante todo el torneo les costó mucho trabajo demostrar en la cancha que son el plantel más caro (68.8 millones de euros), y que de una manera inverosímil, después del “lo ganamos todo”, perdieron contra el número 12 de la tabla, con casi 10 puntos menos y el penúltimo menos costoso (17.78 millones de euros). Ahora le gana al León en la ida, jugando ordenado, y se demuestra que el coraje y la ambición pueden sorprender al talento puro. La Cenicienta se está probando la zapatilla.

El Rebaño gana por la mínima, dividiéndose los buenos episodios de buen futbol con las Águilas; éstas dominaron en el primer tiempo, provocando que Raúl Gudiño fuera el héroe. Chivas mejoró y presionó en el segundo tiempo. América debe mejorar en la contundencia y en el juego de conjunto, para avanzar. Chivas fue dinámico y llegará con el gol de ventaja y confiado de su accionar.

Los Tuzos serán muy complicados para Pumas, del cual debo reconocer que me equivoqué, pensando que no iba a sostener el paso. Ha hecho un gran torneo, con un técnico “interino”, jóvenes canteranos, arropados por extranjeros de buen nivel. Me gusta mucho errar en mis pronósticos en estos casos.

Cruz Azul se sacó la “Rifa del Tigre”. Los del norte, defendiéndose con 10, lograron el resultado vs. Toluca. No han alcanzado aún su máximo potencial; de hacerlo, se convierten automáticamente en favoritos al título. Se enfrentan a La Máquina, que debe gestionar la presión de quedarse siempre en la orilla.

