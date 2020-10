¿Dónde quedó el Clásico?

El nivel futbolístico de los clásicos quedó a deber; el equipo más dominante fue Tigres, que aprovechó las oportunidades y venció a un Monterrey que por lapsos todavía arrastra el fantasma del torneo anterior.

El clásico llamado “joven” fue decepcionante en su accionar, se conocen tan bien, que se bloquearon, se neutralizaron y no arriesgaron; levantó grandes expectativas por el buen paso de La Máquina, las cuales no se cumplieron, estuvo rodeado de un ambiente frío por la ausencia de afición y de pasión.

La verdadera pasión y debate se quedo en los medios de comunicación, tratando de certificar con diferentes argumentos qué clásico era más importante. Por experiencia y opinión propia les puedo comentar que el más popular por la convocatoria de los clubes a nivel nacional es el de Águilas vs. Chivas, pero el que desborda mucho más pasión, calor y entusiasmo, es el clásico entre Tigres y Rayados, del cual se empieza a hablar, a debatir y a comparar desde la jornada uno del torneo. Posterior al juego, según lo acontecido, se pueden escribir cualquier cantidad de historias o anécdotas que pueden determinar el rumbo de jugadores, técnicos e incluso el equipo.

El Tri. En un capítulo parecido a Diálogos al desnudo, el Chapo Montes expresa su dimisión a la Selección por motivos deportivos o el equivalente a “no me toman en cuenta”; el razonamiento de Luis —a quien conozco muy bien— que es un tipo inteligente, sería endeble, si sostenemos la hipótesis de que el jugador debe luchar para ganar una posición, que hay que aceptar que es un equipo y todos trabajan para una misma causa y que el entrenador tiene total libertad de convocar y alinear. Donde no hay concordancia es cuando Martino declara que es el mejor jugador de la Liga y no lo considera titular; jugaba pocos minutos en los partidos y a veces ni en los interescuadras. Basándonos en la premisa de que a la Selección no van a probarse los jugadores sino van a acoplarse, a entender y dominar un sistema, y que tienen poco tiempo de trabajo, no se entiende porqué el nominado “mejor” jugador no era remunerado con la titularidad o regularidad.

Partidos. Por enésima vez, debe quedar claro la necesidad que había de encontrar un rival para cumplir con compromisos establecidos, en este caso Guatemala; sabemos que no es el rival ni el tiempo ideal, que tampoco el Tricolor estará completo, pero insistimos en que gracias a esos contratos con televisoras y SUM para partidos amistosos, el área de Selecciones obtiene importantes ingresos y con ellos se puede cumplir con todo lo planeado, como partidos, giras y torneos en el exterior. Estos ingresos cubren los gastos de la Mayor, las Sub y las femeniles; mantenimiento del CAR y honorarios de cuerpos técnicos, directivos y todo el personal multidisciplinario.

Convocatoria. Se armó gran revuelo por los convocados para la gira; el verdadero problema es que al ser en Europa se decidió viajar desde este jueves y esto provocó la molestia de los clubes, que acordaron que algunos jugadores se quedaran para la jornada 13 y viajaran hasta el domingo. Lo grave es que el Tata tendría equipo completo hasta el lunes por la tarde, fecha en que también se integrarán los “europeos” y el partido contra Holanda es el miércoles.