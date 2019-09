The Best, ¿individual o colectivo?

Gran debate causó el premio que otorga el FIFA “The Best” al otorgárselo a Messi, esto provocó que en los medios y redes todos los expertos salieran con argumentos a comentar que la votación era correcta o equivocada. Se escucharon y leyeron opiniones muy valiosas y que justificaban quién era su favorito.

El analizar quién de estos fenómenos es “The Best”, es muy complicado y la línea se torna muy delgada porque estamos hablando de jugadores que juegan en el futbol de mejor nivel mundial y en los equipos top-top. La diferenciación comienza por distinguir los logros en lo individual o en lo colectivo, ¿qué peso le damos a sus estadísticas como jugador o a los logros con su equipo?, tanto Messi como Van Dijk son unos monstruos, juegan en dos de las mejores ligas del mundo.

Messi fue campeón de la Liga y Pichichi (36 goles), semifinalista de la Champions, siendo eliminados en un partido que no volveremos a ver en varios años al perder 4-3 cuando ganaron de locales 3-0; fue máximo goleador de la Champions (12) y líder de asistencias en la Liga (13) y en la Champions. Metió 51 goles en 50 partidos.

Van Dijk fue campeón de Champions, subcampeón de la Premier (quedaron a un punto del City) y campeón de la UEFA Super Cup; fue galardonado como el mejor jugador de la Premier y de la UEFA.

CR7 fue campeón con la Juventus y campeón de la UEFA Nations League, su cuota goleadora no fue la mejor.

Son datos fríos, contundentes, donde si ponderamos a la Champions como el torneo de más peso, Van Dijk con su juego y liderazgo, debería ser el elegido. Si nuestro análisis parte de que los dos tienen grandes méritos, mi opinión de que Messi fue justo ganador se sustentaría en la dificultad que hoy se tiene para ser contundente, ya que los sistemas defensivos son cada día más sofisticados y en un futbol tan cerrado, tan estudiado y tan competitivo como en estas Ligas, donde se tienen pocas oportunidades de gol en 90 minutos, tener un hombre versátil, que juega por todo el terreno ofensivo, que es goleador, líder de asistencias y que además es jugador clave en su equipo para la obtención de títulos, no tengo la menor duda desu reconocimiento.

Si tú eres el capitán en el equipo de la colonia, club social o escuela y ganas el volado para escoger primero, ¿a quién eliges, a Messi o a Van Dijk?

Las Chivas siguen dando tumbos, todos pensaban que el triunfo ante Atlas sería el repunte, pero volvieron a perder, primero con el Morelia y después ante el Pachuca, en su estadio. No se pueden conformar con jugar bien en algunos lapsos de partido, se necesita más regularidad, consistencia y contundencia, no hay líderes, falta calidad en el plantel, la tienen cuesta arriba y ya con el “échenle ganas” y el “buen verbo” ya no se gana. Hay una gran afición atrás, exigente y que está pidiendo cuentas.

