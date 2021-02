Agrandar las letras pequeñas, participar

Tremenda polémica en el medio futbolístico por la alineación indebida que presentó el América en su partido contra el Atlas. Todos los expertos expusieron sus puntos de vista. Hubo de todo: opiniones a nivel reglamentario, interpretaciones a conveniencia —algunas sin conocimiento— especulación por la famosa leyenda urbana del poderío de las Águilas —a nivel pantalón largo— en la Femexfut, menciones amenazantes para presionar y decidir a favor del Atlas, que no “participó” el jugador... Múltiples cuestionamientos que mantuvieron a los medios y a la afición muy entretenidos y con un rating por arriba de lo normal. El amarillismo, desafortunadamente, sobresale en nuestra sociedad.

Mantengo una premisa: “Con la verdad, nunca te equivocas” y esto fue lo que aplicó la Comisión Disciplinaria, que excelentemente dirige Eugenio Rivas, quien fue el verdadero líder en el manejo de esta histórica sanción, al analizar, investigar, entrevistar y argumentar el porqué es alineación indebida.

El primer paso fue abrir una investigación, la cual se sigue por oficio, sin necesidad de reclamo por parte del club afectado. Previamente a que llegara la carta del Atlas, la Comisión ya estaba trabajando.

Posteriormente, se analizan los documentos que son parte importante, como el reporte arbitral, las hojas de alineación entregadas por los equipos, el reporte del comisario, así como los videos que muestren las pruebas de lo analizado.

Desafortunadamente para los de Coapa, el error fue administrativo, ya que no inscribieron a Viñas en la hoja de alineación; sólo estaban nueve suplentes, en lugar de los 10 permitidos. Posteriormente, nadie se percató de este incidente y el jugador salió a calentar, estuvo 20 minutos en la “banca” (hoy tribuna), hasta que el cuarto árbitro le comunicó a Solari que el jugador no podía estar con los suplentes por no estar en la hoja de alineación. Estos hechos realizados por el jugador se tipifican como “participar”, (según reglamento, Art. 48.1), pero —al no estar registrado— se califica como alineación indebida.

Que si el reglamento es exagerado, que si se debe ganar siempre en la cancha, que no es claro, confuso e injusto, que hubo otro hecho entre Cruz Azul y Toluca en 2013 que no se sancionó (aquí la equivocación fue el número del jugador registrado en la hoja, todo lo demás era correcto). Seguro podríamos estar de acuerdo, pero la realidad es que este reglamento existe desde 2013 y todos los integrantes de los clubes, cada año, lo reciben para su estudio y aprobación, teniendo todo el derecho de proponer cambios y actualizarlo, que por lo visto no realizaron (las letras pequeñas), y cuando viene la aplicación es cuando vienen los reclamos y las sorpresas, que son más bien por el desconocimiento de éste.

Felicitaciones a Eugenio Rivas, el cual argumentó a la perfección la decisión, dejando clara la honestidad, la independencia y profesionalismo de su Comisión. Así como al América, que se comportó como un club grande, aceptando el error. Aclarando que la Liga MX no participa en estas decisiones, ya que la Disciplinaria depende totalmente de la Femexfut.

Seguramente que esta sanción traerá revisiones exhaustivas del reglamento, su actualización, su claridad y el procurar que los errores o situaciones administrativas no graves, no afecten en lo absoluto los resultados en la cancha. ¡FAIR PLAY!

“No todo lo lícito es conveniente”.

