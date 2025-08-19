¿Qué está ocurriendo exactamente en Palenque?

La semana pasada relaté en este espacio el caso del empresario de origen italiano Raphael Alessandro Tunesi, asesinado en julio de 2022 y dueño de uno de los hoteles más exclusivos de Palenque: el Hotel Boutique Quinta Chanabnal.

Tunesi fue atacado por dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando iba a recoger a sus hijas al colegio. Las investigaciones colocaron de inmediato en el centro de las sospechas a su viuda, Elizabeth “G”, quien fue detenida seis días más tarde.

A los autores materiales los localizaron en Tuxtla. Sus teléfonos celulares confirmaron que la viuda estaba conectada con el homicidio: sostenía una relación extramarital con el hombre que conducía la moto y había contratado al individuo que disparó contra el empresario italiano.

El homicidio ocurrió cuando la pareja estaba a punto de divorciarse y Tunesi se disponía a hacer cambios en su testamento. Un teléfono encontrado por una de las hijas del matrimonio ponía de manifiesto la relación entre Elizabeth “G” y Gerardo Antonio Guizar, recluido actualmente en el penal conocido como El Bambú.

En aquellos días, como referí en la entrega a que hago mención, la rapidez con que la fiscalía general de justicia de Chiapas resolvió el crimen fue presumida en una de las conferencias mañaneras del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

La viuda de Tunesi quiso presionar a su hija, de 16 años de edad, para que esta declarara falsamente que su padre había cometido violencia intrafamiliar. Fue recluida finalmente en el Cereso No. 5 de San Cristóbal donde, por medio de la corrupción, vivió tres años con toda clase de privilegios, según la denuncia que empresarios, amigos y familiares de Tunesi me hicieron llegar.

Una de las hijas de la mujer sostiene que esta sobornó con 800 mil pesos al juzgado de control y al tribunal de enjuiciamiento región 3 de Catazajá para que le cambiaran la medida cautelar a prisión domiciliaria. El medio empresarial vio su regreso al hotel boutique con azoro. Elizabeth “G” logró contratar los servicios del exfiscal Walter Culebro González. A tres años del homicidio del empresario vive como cualquier persona en libertad.

A través de un poder notarial, las hijas del matrimonio habían quedado bajo la custodia de una persona conocida. Al salir de la prisión, la mujer revocó el poder notarial y presionó para que las adolescentes volvieran a su lado. De acuerdo con los testimonios, la hija mayor fue sometida de inmediato a un brutal interrogatorio “por parte de los abogados de la madre, uno de los cuales es un exfiscal” para saber cuál fue la ruta mediante la cual los hechos arriba mencionados llegaron al conocimiento de esta columna y de la periodista Manuela D’Alessandro, quien hace unos días ventiló el caso en la prensa italiana, a través de una nota de la cual ya han dado acuse de recibo autoridades de aquel país.

“La menor fue obligada a regresar al lado de su madre y vive en un ambiente de terror inaceptable. La única manera de protegerla es no quitar el dedo del renglón sobre las enormes irregularidades que se han dado en el caso del asesinato de Raphael Tunesi y en los cortísimos alcances de la ‘justicia expedita’ de la que en su momento tanto se vanaglorió el gobierno y que parecen agotarse tan pronto como desaparecen los reflectores sobre el caso”, refieren.

Según información que me fue enviada el fin de semana, a la adolescente “la van a obligar a retractarse mientras la graban en video, para luego hacerlo público en redes”.

“Lo único que nos mueve es proteger a la menor en memoria del gran afecto y la admiración que sentimos todas las personas que conocimos a Raphael”, afirma una de las fuentes.

“Esperamos que esta información llegue a manos del gobernador Eduardo Ramírez, para que ponga la lupa sobre el asunto y logre aclararlo y resolverlo con justicia. Ante la falta de respuesta de las autoridades, la menor se vio obligada a regresar al hotel, donde ha quedado incomunicada. Ya no tiene acceso a su teléfono ni a cualquier otro medio de comunicación. Le rogamos que no la olvide”.

¿Qué está pasando exactamente en Palenque, gobernador Ramírez?