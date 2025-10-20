Ojalá Zoé Robledo y Claudia Sheinbaum volteen a ver a doña Erika

“Tuvo la desgracia de relacionarse con una persona que dijo amarla, y sin embargo le quitó la vida la madrugada del 6 de agosto de 2019”. De esta manera comienza el relato terrible de la señora Erika Medina Susawa.

Había señales de que su hija Angélica era violentada por su pareja, Francisco Hernández Castillo. Angélica solo podía comunicarse con sus padres a través del celular de él, porque Francisco le había roto el suyo. Ella aparecía frecuentemente con moretones. “Decía que se había caído. Yo sentía que la tenía amenazada, porque ella temblaba cada que él le hablaba”, recuerda la señora Erika.

Angélica llevaba casi tres años en esa relación cuando decidió terminarla. La noticia de su feminicidio le llegó a doña Erika por la mañana, poco después de despertar. Hoy se culpa a sí misma por quedarse dormida y no haber podido ayudar a su hija.

Angélica tenía 23 años cuando su vida fue arrebatada. La activista Frida Guerrera dice que los feminicidios dejan en los otros secuelas que nadie voltea a ver. La salud de doña Erika, y de la de su esposo, Jesús Sánchez, se comenzó a deteriorar. Especialmente la de él, víctima de diabetes y poco más tarde de un infarto cerebral.

“Por mis emociones yo también estaba empezando a estar mal en cuanto salud. Las emociones nos pegan, las emociones nos acaban”, dice ella.

He llegado a esta historia por un comentario, más bien un reclamo, de Frida Guerrera: “Hay tanto que denunciar”.

Tras la madrugada de la tragedia, Frida se acercó a Doña Erika para apoyarla y tratar de que se hiciera justicia. Pero el mayor apoyo de la señora, y quien se echó a cuestas la búsqueda de justicia, era su hijo Adonay. “Me ayudaba en todo, íbamos de la mano, siempre hombro con hombro”.

El feminicida, Francisco Hernández Castillo, fue aprehendido dos años después de que Frida tomara el caso. Se le condenó a 46 años de cárcel.

No había mucho que celebrar, pero la vida volvió a golpear a la familia de doña Erika. Su hijo Adonay fue asesinado por la espalda el 21 de abril de 2021: “También a él lo mataron. Tuvo la desgracia de cruzarse con malas personas y lo asesinaron”.

A los culpables no los encontraron. Continúan impunes.

Erika tuvo que ir sola a reconocer el cuerpo, porque su esposo ya no pudo levantarse de la cama. Murió nueve días después:

“Fue muy doloroso. Se dejó morir. Mi esposo no soportó el dolor y se fue con Adonay el 30 de abril. Ya no hablaba, ya no comía, se dejó morir”.

En la misma fila del dolor y de la enfermedad, seguía la señora Erika. Sufrió artritis reumatoide y más tarde enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC.

“Siempre he trabajado, ayudando a mi esposo. Saqué a mi familia adelante. Ahora no puedo salir ni a la puerta, porque me agoto, me canso, me falta el aire. Mi vista, la estoy perdiendo. Ya no sé qué hacer. No sé dónde voy a terminar. Vendía ropa por catálogo, pero ya no puedo salir”.

Erika ha tenido que atenderse con médicos particulares. Intentó hacerse los estudios necesarios, entre otros, un electrocardiograma y una espirografía, en la clínica 52 del IMSS, en Cuautitlán Izcalli.

Pero lleva tres años esperando una cita.

“Que no tienen los aparatos, o que están descompuestos. Que supuestamente no sirve el aparato y tampoco en La Raza”, dice.

Frida Guerrera grabó el testimonio de Erika Medina para pedir a los seguidores de su canal que le ayuden a difundirlo. Dice que el día que visitó a la señora, “lo primero que me dijo es que no se quiere morir, no ahorita, no de esa manera”.

El director del IMSS, Zoé Robledo, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dicen que estas cosas no ocurren.

Ojalá escucharan el testimonio de doña Erika.

No puede ser posible que a tanto dolor le siga el abandono.