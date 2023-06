Algunas repercusiones del gas fósil

En colaboración con Manuel Llano y Carla Flores Lot, CartoCrítica

Recientemente, se ha podido identificar una asociación positiva entre la cercanía a los pozos del —mal llamado— “gas natural” con el lugar de residencia de las madres durante el embarazo y la presencia de malformaciones congénitas del sistema digestivo, del sistema circulatorio, de los órganos genitales, y de fisura del paladar y labio leporino en recién nacidos. En días pasados, Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano (OBMEM), presentó el estudio titulado Impactos al Desarrollo Fetal por proximidad a pozos de gas “natural” (fósil) (https://acortar.link/Vt73fS), elaborado por Manuel Llano y Carla Flores Lot, de CartoCrítica.

El estudio concluye que “de confirmarse esta relación, sería necesario revisar las regulaciones ambientales y de salud vigentes para el sector extractivo de hidrocarburos, pues éstas resultarían ser insuficientes”. El gas fósil es, en realidad, una mezcla de gases de la que el metano (Gas de Efecto Invernadero) constituye su elemento principal. Además de la evidencia sobre afectaciones a las vías respiratorias como el asma y otras enfermedades pulmonares, existen otros impactos negativos a la salud humana provenientes de las emisiones tóxicas asociadas, como los compuestos orgánicos volátiles, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, que se liberan durante el proceso de extracción de gas.

El estudio en comento analizó datos de bebés a quienes, al momento del nacimiento les fue diagnosticada alguna malformación congénita, deformidad o anomalía cromosómica. Para ello se analizaron más de 153 mil nacimientos ocurridos en la provincia petrolera de Burgos entre los años 2017 y 2021. La cuenca de Burgos se ubica al noreste de la República mexicana, entre los estados de Tamaulipas y Nuevo León, y se extiende costa afuera. Cubre una superficie de casi 74 mil km2. Es la segunda de mayor importancia en México en producción de gas fósil.

Este estudio es coincidente con hallazgos reportados por McKenzie (1) y Janitz (2) para Colorado y Oklahoma. Cabe señalar que la provincia petrolera de Burgos presenta una mayor prevalencia de anomalías ante la exposición a los pozos de gas con respecto de las anomalías estudiadas en Colorado y Oklahoma. Para determinar el nivel de exposición a los pozos activos de gas de la localidad de residencia de las madres durante el embarazo, se exploró en un radio de 16 kilómetros el número de pozos activos y la distancia a éstos desde cada localidad. Se encontró que existe un número mayor de casos de anomalías relacionadas con malformaciones congénitas del sistema digestivo, del sistema circulatorio, de los órganos genitales, y de fisura del paladar y labio leporino en recién nacidos cuyas madres habitaron, durante el embarazo, más cerca de pozos de gas fósil.

Los impactos en la salud, en la calidad del aire y en el calentamiento global que ocasionan los combustibles fósiles son más que evidentes, por lo que urge que el gobierno haga efectivas de manera inmediata las regulaciones de emisiones de metano en el sector hidrocarburos y que las empresas las cumplan de manera efectiva. El no hacerlo hoy, no sólo sería irresponsable, sino que además, implicaría ir en contra de la naturaleza y de nuestra propia salud y calidad de vida. ¿Habrá la voluntad política suficiente y necesaria para poder asegurar que las regulaciones de emisiones de metano con las que contamos en el país se implementarán adecuadamente y en tiempo y forma?

1) McKenzie LM, Guo R, Witter RZ, Savitz DA, Newman LS, Adgate JL. (2014). Birth outcomes and maternal residential proximity to natural gas development in rural Colorado. Environ Health Perspect 122:412–417. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1306722.

2) Janitz, A., Dung Dao, H., Campbell, J., Stoner, J., Peck, J. (2018). The association between natural gas well activity and specific congenital anomalies in Oklahoma, 1997–2009. Environment International, Volume 122, 2019, Pages 381-388. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.12.011.

Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)