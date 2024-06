¿Famosos insoportables?

A quien le está lloviendo sobre mojado es a Jennifer Lopez. Primero, por los rumores, que cada vez son más fuertes, sobre una posible separación de Ben Affleck. Luego, con la cancelación de su gira mundial. De ahí, la repentina puesta en venta de la mansión donde vivía con Ben y sus hijos, y ahora las desafortunadas declaraciones que Meghan McCain dio sobre ella, al calificarla de “desagradable”.

De acuerdo con Meghan, el encuentro que tuvo con Jennifer fue cuando estuvo de invitada en su programa The view, donde presenció el molesto comportamiento de la cantante con la gente de producción. Además, llegó escoltada por gran séquito de guaruras, relató McCain en el pasado episodio de su propio podcast.

Estos señalamientos se suman a los que recientemente se han dado a conocer de la esposa de Ben Affleck, de gente que ha trabajado con ella.

Aunque hoy es Lopez la que se encuentra en el ojo del huracán, no ha sido la única que ha sido señalada por su mal carácter y comportamiento, en el pasado ya ha habido otros famosos que han sido la comidilla de Hollywood cuando se revela su personalidad

Y en el tutorial, ¿vestidos o faldas?

Russell Crowe

Nadie duda del gran actor que es, pero tampoco del mal carácter que solía mostrar. Russell Crowe protagonizó un escándalo de agresión que lo llevó hasta los juzgados en 2005 por su mal temperamento.

Todo ocurrió cuando el histrión, hospedado en Nueva York, intentaba localizar por teléfono a su entonces pareja, la actriz australiana Danielle Spencer, quien se encontraba en el extranjero.

Tras varios intentos fallidos por contactarla y no conseguirlo, Crowe, en un momento de ira, arrancó el teléfono de la pared y lo lanzó al pobre conserje del hotel. De inmediato, Néstor Estrada dio aviso a las autoridades y entabló una demanda contra el actor.

El chistecito le salió al intérprete en 100 mil dólares; de haber llegado al banquillo de los acusados, pudo haber quedado preso hasta siete años.

Russell Crowe. Foto: AFP

James Corden

Una de las primeras acusaciones en su contra se dio cuando protagonizó un altercado dentro del restaurante Balthazar, en Nueva York.

Según relató el dueño del establecimiento, el conductor de tv había encontrado un pelo en su plato, por lo que se disculparon y cambiaron de platillo.

“Corden fue extremadamente desagradable y dijo: ‘Tráenos otra ronda de bebidas. Y también nos invitarás todas las que hemos pedido hasta ahora. Si no lo haces, escribiré una mala crítica en Yelp o algo parecido’”, relató Keith McNally sobre el incidente.

Meses después, James regresó el local, ubicado en SoHo, a disfrutar de un brunch cuando regresó el plato porque no había sido de su agrado.

Otra crítica contra James fue la que reveló el director de tv Craig Duncan cuando trabajó con él para el show A league of their own. Según compartió, se negó a participar de unas bromas que estaban marcadas en el guión, solicitando que se reescribiera el contenido, pues no eran de su agrado.

FOTO: Archivo AP

Johnny Depp

Quienes han trabajado con Johnny Depp han externado algunos comentarios.

La más reciente en sumarse a la lista de quejas contra el actor fue la directora de cine Maïwenn, con quien trabajó recientemente en Jeanne du Barry, película inaugural del Festival de Cannes de 2023.

En entrevista con el diario The Independent, la también guionista reveló que debido al temperamento de Depp la producción tenía miedo de acercársele.

“Quería ser tratado como un ícono todo el tiempo. No hacía lo que exigía el guión”, compartió la directora francesa, quien reveló que en más de una ocasión Johnny se molestó porque la producción no aceptaba sus exigencias en los diálogos o en las actuaciones.

“Es difícil trabajar con él. No ha habido una relación normal”, compartió la propia Maïwenn.

Depp reapareció ante su público sonriente y con un buen semblante. Foto: Instagram

Ashton Kutcher

Quien no tuvo reparo en señalar de mal educado a Ashton Kutcher fue Sharon Osbourne.

Sharon fue invitada a un programa de entrevistas del canal E!, en EU, junto con su hija Kelly. La presentadora Adrienne Bailon-Houghton les cuestionó que quién era la celebridad más grosera con la que habían coincidido; Sharon, sin reparo, señaló a Ashton, al que calificó de “niño grosero, grosero, grosero, grosero”.

Esta no fue la primera ocasión que Sharon critica a Kutcher, en 2018 durante el programa de Larry King reveló que durante un programa de entrevistas que ella conducía, el esposo de Mila Kunis tuvo una “mala actitud” y hasta “se equivocó de nombre”.

“Y yo le dije: ‘Niño, no empieces conmigo porque te voy a comer y te voy a joder’”.

Uno de los actores de Hollywood que tiene un gran historial en películas, sobre todo en comedias románticas, que han dejado millones de dólares en taquilla es Ashton Kutcher, quien ha recibido nominaciones a diferentes premios por su trabajo y también se ha desempeñado como productor y en la televisión. A continuación te dejamos cinco de sus mejores filmes:

Christina Aguilera

A quien más de una crítica le ha llovido es a Christina Aguilera y lo peor es que vienen de algunos de sus colegas, quienes coinciden en que la cantante tiene muy mala actitud y ha llegado a ser muy grosera.

Una de las famosas que tuvo pleito con ella fue Kelly Osbourne, quien relató que mientras grababa uno de sus discos, llegó Christina, quien también se encontraba en el mismo estudio, le pateó la puerta y gritó: “Gorda, perra”. Kelly no se quedó con el enojo y salió a escupirle su auto.

La cantante Mary J. Blige reveló lo incómodo que fue su encuentro. Según comentó, cuando la conoció se acercó a ella para saludarla y en respuesta Christina le extendió la mano esperando que se la besara.

“Britney Spears no puede cantar como tú, pero llegará más lejos que tú porque sabe respetar y tratar a su gente”, le dijo Mary a Aguilera.

De acuerdo con la cantante canadiense Avril Lavigne, se encontraba en Londres en una fiesta por motivo de los premios Brit Awards, donde coincidió con varias celebridades. Su experiencia con Christina no fue agradable. “Fue muy grosera cuando la saludé”, le comentó a Dave Berry durante una entrevista que le hizo en aquella ocasión, pues dijo que la diva pop la saludó de forma muy forzada y con una risita falsa.

Para su nueva residencia, la cantante usó un vestuario entallado con el que presumió su nueva figura. Foto: Instagram

Hola, Gurú:

¿Qué está más de moda para esta temporada? ¿Faldas o vestidos?

Lidia

Lidia

Hola, Lidia: Aunque las minis viven un gran momento y aparecen en prácticamente todas las colecciones, es el momento de los vestidos. De estilo romántico y/o boho chic y de largo midi, estampados o lisos, los vestidos están presentes en todas las tiendas en este momento. Son ideales para el calor que está haciendo. Son favorecedores en general y te ayudan a verte arreglada con una sola prenda.

Besos de Gurú, XOXO

Besos de Gurú, XOXO

